Il Gruppo Folkloristico "La Castellana" Filarmonica Musicale "G. Puccini" si esibisce a scopo benefico

martedì, 30 novembre 2021, 15:27

Il Gruppo Musicale "La Castellana" Filarmonica Musicale "Giacomo Puccini" di Lucca, affermato gruppo, nonché vanto cittadino, nato come banda nel 1899 ed apprezzato dallo stesso Puccini, il quale donò un Labaro, (purtroppo andato distrutto con l'alluvione che devastò Nozzano nel 1940), come di sovente fa, si esibirà regalando la propria arte e la propria musica a favore di un evento benefico.

Il gruppo sarà infatti in scena il 3 dicembre al Teatro del Giglio in un concerto dedicato ad Alice Benvenuti Onlus, il cui ricavato servirà per l'acquisto di attrezzature da destinare al reparto di Pediatria dell'Ospedale Sal Luca di Lucca.

La Filarmonica composta da oltre sessanta musicisti, diretta da Nicola D'Arrigo, musicista e autore anche di numerosi arrangiamenti musicali, contempla al suo interno ensemble diverse quali: Strumenti e Solisti", Banda Folcroristica "La Castellana" e la "Banda Bassotti Street Band", dal novembre del 2019 è inoltre riconosciuta "Banda Ufficiale del Comune di Lucca".

Il repertorio musicale spazia tra tanti i generi musicali: ciò grazie alla sua duttilità l'associazione è in grado di organizzare concerti di alto livello e di partecipare sia a manifestazioni folkloristiche che a rappresentazioni civili e religiose.

Dotata di un folto gruppo di Majorettes coordinate da Veronica Lencioni e da Martina Andreozzi, e di un gruppo percussioni composto da dieci elementi.

La Banda Bassotti, recentemente esibitasi per le vie cittadine in occasione dei Comics 2021, prende spunto proprio dal famosissimo gruppo di personaggi dei cartoni animati Disney, composta da circa quaranta musicisti, offre un repertorio musicale che spazia dai cartoni animati per bambini per arrivare alle sigle dei telefilms piuttosto che alle musiche popolari.

Il gruppo èinotre composto da alcune ballerine-animatrici , le quali nelle esibizioni, coinvolgono i bambini con balli e coreografie ideate da Arianna Giusti e Marta Battistoni.

L'impegno del Corpo Musicale, rivolto anche ad una intensa attività puramente educativa, ha attivato anche una Scuola di musica completamente gratuita e finalizzata all'inserimento dei giovani nella banda. Le lezioni sono organizzate secondo le varie discipline e sezioni (solfeggio, vari strumenti a fiato, musica d'insieme e ballo) e vengono impartite da insegnanti presenti nel Corpo Musicale

Durante il Concerto de 3 dicembre saranno eseguiti:Passan Le Majorettes, Tuttinsieme, Air For Band, The Godfather, (Il Padrino), Zeromania, La voce del Silenzio, Lucca, Nessun Dorma , The Best of Pooh, Un amore così grande, The bare necessities, Jesus Christ Superstar, Ghostbuster

Info sull'attività del Gruppo musicale, mail: lacastellana1899@gmail.com

Info e prenotazioni per il Concerto del 3 dicembre, mail: lacastellana1899@gmail.com