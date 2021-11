Cultura e spettacolo



Il pensiero di un paesaggio: appuntamento sabato 20 all'Agorà

venerdì, 19 novembre 2021, 16:13

Prosegue il percorso di co-progettazione "Il pensiero di un paesaggio", il calendario di eventi realizzato dalla Biblioteca Civica Agorà, in collaborazione con Photolux e Immagina.

Sabato 20 novembre, alle 17.30, nell'auditorium della biblioteca si terrà la presentazione del libro "Varco Appennino" (Witty Books). Saranno presenti l'autore, il fotografo Simone Donati, e Fiorenza Pinna, curatrice del volume.



"Varco Appennino" è un'esplorazione fotografica delle zone interne dell'Appennino Meridionale: le zone più nascoste, quelle remote, lontane dai luoghi comuni e dalle cronache. Un libro-viaggio emozionante, dunque, arricchito dai testi di Franco Arminio, poeta e scrittore che si autodefinisce "paesologo".



L'appuntamento di sabato 20 segue il Laboratorio di indagine visuale in cammino, svolto dal gruppo Around the Walk, e Carnet de voyage. Laboratorio di rilegatura, a cura di Bomboland.



Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a info@bibliotecaagora.it