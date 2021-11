Cultura e spettacolo



In libreria la nuova fatica di Elisabeta Petrescu

martedì, 16 novembre 2021, 17:46

Dal 16 novembre in libreria il nuovo lavoro di Elisabeta Petrescu, drammaturga e poeta rumena naturalizzata italiana residente a Lucca, Begole sull’ego di un Pinocchio. Machiavelli trattato bis-trattato (FVE EDITORI).



Il nuovo testo teatrale di Elisabeta Petrescu ruota attorno alla figura di Pinocchio, il burattino più famoso della storia. Qui l'esuberanza del bambino di legno, così puro e così spregiudicato, incontra Machiavelli e la sua acuta filosofia. Elisabeta Petrescu rende concreto questo incontro altrimenti impossibile e cala il personaggio puerile di Pinocchio nel contesto adulto, ingannevole e insidioso delle dinamiche di potere. Con un epilogo davvero inaspettato...



Pinocchio come non lo avete mai visto, a centonovantacinque anni dalla nascita di Carlo Collodi.



La prefazione è di Graziano Graziani, giornalista e critico teatrale.

Dalla prefazione di Graziani:



“Begole sull’ego di un Pinocchio di Elisabeta Petrescu è un testo lessicalmente pirotecnico, fatto di esplosioni di parole, di assonanze e di rimandi, di sillabe e fonemi che si inseguono e confliggono, deflagrano e spargono battuta dopo battuta”.

Elisabeta Petrescu (Galați – Romania, 1966) poetessa, counselor, traduttrice, già insegnante yoga vive dal 1998 in Italia.



Ha pubblicato Splendere è cantare (Mimesis, 2010), come coautrice con lo staff di PREPOS il Dizionario essenziale di counseling relazionale e personologico (Montag, 2012), Marinaio di nuova poesia (Pacini Fazzi Editore, 2017), Ionescamente. Io ne esco come? (Ensemble, 2019), Le chiare veggenze di un Pinocchio. Metamorfosi degli insegnamenti di Confucio nel bel paese con lodi (Mimesis, 2020), AA. VV. Décaméron 2020. Projet collaboratif au temps du confinement. Lire, rêver, écrire, vivre…, (Albiana, Ajaccio) premio Innovation du confinement, dicembre 2020 da Livres Hebdo, AA.VV. Stantare, résistance d’écrivains (À Fior di Carta Editions, 2021), Vidi antidivi (Ensemble, 2021).