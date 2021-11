Cultura e spettacolo



In uscita il primo brano inedito cantato dalla piccola Matilde Donati

sabato, 20 novembre 2021, 08:28

Nei prosimi giorni sarà in uscita su Youtube, instagram e su tutti gli store online, il brano inedito "Il Natale di Matilde", cantato dalla piccola Matilde Donati di Lucca.

Matilde, una bellissima bambina bionda, di soli quattro anni, molto sensibile ed attenta al prossimo, figlia d'arte, con l'amore per la musica e sopratutto per il canto.

Il microfono sembra essere magnetico per lei, è inoltre dotata di una delicata ed intonatissima voce bianca.

Il brano scritto da Maurizio Donati, papà di Matilde anche lui con la passione per il canto e l'intrattenimento musicale, tratta il tema del Natale, non a caratere religioso come di solito sono i canti di natalizi, parla di amore, amicizia, famiglia e della speranza di un mondo migliore, adattissimo per tutti i bambini ma anche per gli adulti anche perchè in occasione del Natale si sa, torniamo tutti un pò bambini.

"Il Natale di Matilde" è una canzone nata durante il duro lock-down del 2020, nelle lunghe giornate in casa giocando con gli strumenti della piccola Matilde, papà Maurizio ha composto la melodia col pianoforte giocattolo della figlia. In seguito sono nate le parole calandosi nei panni della piccola, utilizzando il suo linguaggio e il suo modo di essere. Successivamente Franco Fantozzi, musicista, compositore, ha aiutato e collaborato (seguendo i suggerimenti musicali di Maurizio) all'arrangiamento, inserendo gli strumenti e le sfumature.

Matilde ha fatto il resto in sala di incisione, lavorando in modo molto professionale nonostante la sua giovane età e la sua prima esperienza di questo tipo.

Nel video del brano in uscita, i cori sono realizzati dalla mamma e dal papà ed inoltre compaiono alcuni dei migliori amici ed amiche della piccola Matilde.

E' inoltre in lavorazione un'altra canzone per bambini con la quale Matilde sogna di poter approdare allo Zecchino d'oro.