Inaugura la retrospettiva sul pittore Paolo Biagetti

martedì, 9 novembre 2021, 16:23

Apre sabato 13 novembre 2021 alle 17 al Palazzo delle Esposizioni di Lucca (piazza San Martino, 7) la mostra retrospettiva "Paolo Biagetti, pittore", a cura di Alessandra Trabucchi, con cui la Fondazione Banca del Monte di Lucca e la Fondazione Lucca Sviluppo vogliono valorizzare la figura di questo artista lucchese della seconda metà dell'Ottocento ed il suo contributo alla scena culturale ed artistica dell'epoca.

"Le notizie biografiche intorno a Paolo Biagetti sono davvero poche e rare – spiega la curatrice Alessandra Trabucchi -. Tutto quello che esiste, relativo ai documenti anagrafici, è stato raccolto dalla nipote Paola Cavallero, che sapientemente e con grande cura si è messa sulle tracce dell'avo".

Biografia di Paolo Biagetti: nasce a Matraia nel 1830 e vive nelle pertinenze di Villa Meuron (in precedenza Villa Guinigi), dove il padre era impiegato come giardiniere. Qui, il giovane Paolo frequenta la casa di questa famiglia còrsa al servizio della famiglia napoleonica che governava il Principato di Lucca. Si iscrive nel 1856 alla Reale Accademia di Belle Arti di Lucca, entra in contatto con gli artisti del tempo tra cui Giuseppe Matraia, Enrico Ridolfi, Giuseppe Marcucci, Francesco Bianchi (detto il Diavoletto). Si occupa di restauri di opere d'arte presso varie parrocchie del territorio, dipinge opere religiose per committenze ecclesiastiche, in particolare per i frati cappuccini, ordine presso cui si trova suo fratello Samuele, è testimone del passaggio da Granducato di Toscana a Regno d'Italia, manifesta simpatie garibaldine, secondo i racconti e le testimonianze tramandate dai familiari. Tra le sue opere, collocate nella città di Lucca, ci sono numerose tele nel convento dei frati Cappuccini di Monte San Quirico, il Crocefisso in via Arcivescovado, recentemente restaurata a cura della Soprintendenza territoriale, e il "Ritratto di Caterina Biagetti" nella chiesa di Santa Maria Corteorlandini. Muore improvvisamente nel 1901.

Calendario degli eventi (che si svolgeranno presso l'Auditorium del Palazzo delle Esposizioni, alle ore 17.00):

Venerdì 19 novembre 2021– Francesco Paolo Tronca

L'epopea di Garibaldi e il mito dell'Eroe

Venerdì 26 novembre 2021 – Fra Francesco Mori

L'ordine dei frati Cappuccini a Lucca: storie e vicende iconografiche in due opere di Paolo Biagetti

Sabato 27 novembre 2021– Giuliana Pinto

Memoria... un filo d'oro esile e potente

Venerdì 3 dicembre 2021– Alessandra Trabucchi e Paola Cavallero

Conversando di Paolo Biagetti: la pittura per un dialogo tra le generazioni

Venerdì 10 dicembre 2021- Giovanni Ricci

La Toscana dell'Ottocento nel Cinema

Venerdì 17 dicembre 2021

Marco Cigolotti - Le pitture murali di Paolo Biagetti

Laura Del Muratore - P. come Policromia. Interventi di restauro di alcune opere di Paolo Biagetti

Sabato 8 gennaio 2022 – Pio Enrico Ricci Bitti

Varie forme di comunicazione