Inaugurata la mostra "Paolo Biagetti, pittore" a Palazzo delle Esposizioni

sabato, 13 novembre 2021, 13:02

Con la conferenza di Telmo Pievani Cronache dall’antropocene, venerdì 19 novembre alle 21.00, si chiudono le Conversazioni in San Francesco, la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, intitolata per questa VII edizione “Futura. Congetture per il prossimo millennio”

venerdì, 12 novembre 2021, 11:55

Tornano gli eventi musicali in presenza a Lucca: C'Mon Feel The Noize porterà in città nei giorni 10 e 11 dicembre presso il Foro Boario, alcune delle realtà più interessanti della scena indipendente italiana

giovedì, 11 novembre 2021, 13:48

Apre i battenti sabato 13 novembre alle 17 al Palazzo delle Esposizioni di Lucca (piazza San Martino, 7) la mostra retrospettiva "Paolo Biagetti, pittore", a cura di Alessandra Trabucchi

giovedì, 11 novembre 2021, 12:05

Ipnotica e suggestiva, oggetto di analisi e teorie da parte di musicologi ed esecutori di tutti i tempi, rielaborata nei secoli per i più svariati organici, L'arte della fuga è una delle opere più emblematiche ed enigmatiche di Johann Sebastian Bach

giovedì, 11 novembre 2021, 10:06

Una serata tutta dedicata all'eleganza delle musiche George Gershwin (1898 – 1937) inaugurerà domenica (14 novembre) la stagione invernale dei concerti di Animando

giovedì, 11 novembre 2021, 09:13

Be fashionable, be mindful, be sustainable. Alla galleria OlioSuTavola (via del Battistero 38, Lucca) nei giorni 13, 14 e 15 novembre la designer Laura Strambi presenta in esclusiva per Lucca la collezione autunno/inverno 2021 Eco Luxury Collection Made in Italy