Incontri culturali al Palazzo delle Esposizioni

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 16 novembre 2021, 14:37

Il 21 novembre uscirà il nuovo singolo della giovane cantante lucchese Irene Lazzareschi che ha raccontato alla Gazzetta di Lucca come questo progetto sia nato per caso dalla collaborazione con il suo insegnante di canto il Maestro Vijay Pierallini e con il Maestro Ciro Barbato conosciuto durante un casting

martedì, 16 novembre 2021, 12:55

L’edizione di quest’anno mette al centro “l’intimità”. Ad alternarsi sul palco eccellenze del panorama teatrale e performativo italiano e realtà emergenti; laboratori e un progetto di audience development rivolto alla Generazione Z

martedì, 16 novembre 2021, 10:16

Prosegue il ciclo di incontri «Sorelle d'Italia. Anita e le altre», organizzata dal Museo del Risorgimento di Lucca, e, in questo appuntamento, si parla di una donna che fu una delle più famose giornaliste e documentariste dell'epoca risorgimentale: Jessie White Mario, al centro della conferenza, in programma per giovedì 18...

lunedì, 15 novembre 2021, 19:12

Sullo sfondo della pineta toscana di Tombolo, il racconto di una storia d’amore tra Pia e Damasco si trasforma in una lucida riflessione sulle conseguenze che accompagnano le guerre di ogni epoca

sabato, 13 novembre 2021, 19:50

Il palazzo delle Esposizioni apre le porte al pubblico e inaugura la mostra dell'artista di metà Ottocento "Paolo Biagetti, pittore" viasitabile fino al nove gennaio 2022

sabato, 13 novembre 2021, 13:02

Con la conferenza di Telmo Pievani Cronache dall’antropocene, venerdì 19 novembre alle 21.00, si chiudono le Conversazioni in San Francesco, la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, intitolata per questa VII edizione “Futura. Congetture per il prossimo millennio”