Cultura e spettacolo



Incontro con Marco Rovelli alla casa del popolo di Verciano

martedì, 9 novembre 2021, 08:38

Dopo un'estate ed un inizio di autunno ricchi di iniziative, riprendono le attività culturali presso la Casa del Popolo, in via dei Paoli 22 a Verciano.



Venerdì 12 novembre sarà nostro gradito ospite lo scrittore, musicista e saggista Marco Rovelli, che presenterà il suo ultimo libro dedicato ad uno dei più importanti cantautori del panorama musicale italiano del secondo novecento: Claudio Lolli. Il libro che Rovelli gli ha dedicato si intitola "Siamo noi a far ricca la terra. Il romanzo di Claudio Lolli e dei suoi mondi" edito da Minimum Fax. Discuteranno con l'autore Armando Sestani della SPMS "G. Garibaldi" e Chiara Nencioni dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in provincia di Lucca.



L'incontro inizierà alle 18,00 e vede anche l'adesione dell'ANPI di Lucca. A seguire aperitivo di autofinanziamento per le attività della Casa dal Popolo.L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle misure anti-Covid.