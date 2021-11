Cultura e spettacolo



La cantante afgana Mashal Arman ospite al Boccherini

lunedì, 29 novembre 2021, 16:20

Domani, martedì 30 novembre alle 16 all'Auditorium del Suffragio, la cantante afgana Mashal Arman, a Lucca in questi giorni in occasione dei Puccini Days, incontrerà gli studenti e il pubblico dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "L. Boccherini".



Arman è una delle più popolari cantanti afgane. Esiliata in Svizzera con la famiglia, dopo gli studi musicali a Berna, Ginevra e New York, alterna la sua attività artistica fra la lirica, il teatro musicale e la conservazione della musica popolare afgana. Mercoledì 1° dicembre si esibirà al Teatro del Giglio in un evento dedicato al popolo afgano e alle donne, in particolare, con cui si aprirà il mese di celebrazioni dedicate a Giacomo Puccini. La data lucchese, tra l'altro, sarà la prima del tour italiano di Mashal Arman & the afghan project.



All'Auditorium del Suffragio Mashal Arman racconterà la sua storia e quella della cultura musicale del suo martoriato paese di origine, che affonda le radici nella notte dei tempi. In Afghanistan, attualmente, la musica è proibita, le artiste e gli artisti e vivono nella paura e nell'impossibilità di suonare e cantare. Lucca, invece, apre le porte alle donne artiste afgane, e risponde alla violenza con queste occasioni di incontro con una cultura ricchissima e sorprendente.



L'ingresso è libero e gratuito. Per accedere all'auditorium è necessario il Green pass.