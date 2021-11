La "Madama Butterfly" in scena nella forma "L'Opera in 60 minuti"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 18 novembre 2021, 15:19

Nel segno del coraggio e spregiudicatezza sempre mostrati dal Maestro, l'edizione del Puccini Days 2021 ospita nel proprio cartellone cinque concerti e una conferenza di alto profilo, ciascuno con la propria personalità e diverso stile, con artisti internazionali e della città

giovedì, 18 novembre 2021, 15:11

C’erano tutti gli ingredienti per una grande serata in San Francesco e l’evento non ha tradito le attese. La memoria dell’Avvocato Giovanni Cattani è stata onorata in una serata che ha visto Beatrice Venezi dirigere l’Orchestra della Toscana in un’esibizione da ricordare

mercoledì, 17 novembre 2021, 16:45

Venerdì 19 novembre alle 17 nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni (incontro a ingresso libero), Tronca interverrà sul mito e la storia di Garibaldi in relazione al pittore Paolo Biagetti: secondo quanto si è tramandato in famiglia infatti, Biagetti, vissuto all'epoca del Risorgimento e dei primi anni del Regno d'Italia, è...

mercoledì, 17 novembre 2021, 16:33

Sostenibilità, economia circolare e musica. Questi gli ingredienti de L'Ambiente SI Nota - 2° Concerto degli strumenti musicali riciclati (www.lambientesinota.it), in programma il prossimo 4 dicembre, alle ore 21.00, presso il Teatro del Giglio di Lucca, tra i comuni più "ricicloni" d'Italia

mercoledì, 17 novembre 2021, 12:59

Questa nuova edizione, promossa dalla costituenda associazione “Amici di fratel Arturo Paoli” in collaborazione con molte altre realtà ed enti del territorio, nasce per ricordare la straordinaria esperienza di fede e di vita di fratel Arturo

mercoledì, 17 novembre 2021, 12:53

Va in scena sabato 20 e domenica 21 novembre il terzo titolo della Stagione Lirica del Teatro del Giglio, La traviata, appartenente alla cosiddetta “trilogia popolare” del Maestro di Busseto