La traviata di Verdi in scena al Teatro del Giglio

mercoledì, 17 novembre 2021, 12:53

Va in scena sabato 20 e domenica 21 novembre il terzo titolo della Stagione Lirica del Teatro del Giglio, La traviata, appartenente alla cosiddetta “trilogia popolare” del Maestro di Busseto. Lo spettacolo porta la firma registica e visuale di Ivan Stefanutti, che nelle sue note di regia parla così di questa nuova produzione: «Definisco "Special Edition" questa messa in scena de La traviata perché terrà conto delle problematiche presenti in questo particolare periodo. Chiaramente, la riduzione del numero di persone in scena e le distanze tra loro sono una esigenza inevitabile senza la quale ora non si può fare spettacolo in sicurezza. Questo non ci deve privare del piacere di ascoltare la musica e di godere di uno spettacolo. Anche noi dobbiamo "affrontare la musica e ballare". (Let's face the music and dance). Speriamo di poter tornare presto a questa messinscena, integrandola con tutte le componenti previste dall'autore, in una "Super Special Edition", che ci riporti all'opera originaria.» Il maestro concertatore e direttore d’orchestra, alla guida dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, sarà Francesco Rosa. Lo spettacolo, una nuova produzione del Teatro Sociale di Rovigo, sarà in tournée tra gli altri al Giglio di Lucca e al Comunale di Treviso.

Nel cast, a interpretare il ruolo protagonistico femminile di Violetta Valery, il soprano Claudia Pavone. Flora Bervoix è Andreina Drago, Annina Michela Bregantin. Per Alfredo Germont avremo il 20 novembreGianluca Terranova, il 21 novembre Raffaele Abete. Giorgio Germont sarà interpretato da Leo An, Gastone daEmanuele Giannino, il Barone Douphol da William Corrò. Seguono Francesco Toso (Marchese D'Obigny), Michele Zanchi (Dottor Grenvil), Roberto Capovilla (Giuseppe), Giovanni Bertoldi (Commissionario) e Giuseppe Nicodemo (domestico).

I biglietti, da 15,00 a 50,00 euro, sono in vendita alla biglietteria del teatro e online su TicketOne. Ricordiamo inoltre che è possibile acquistare (solo in biglietteria) il carnet per le tre opere del cartellone lirico – La traviata, Manon Lescaut e Marìa de Buenos Aires – a prezzi che vanno da un minimo di 30,00 euro a un massimo di 114,00 euro.

Per informazioni, prenotazioni e acquisti telefonare al numero 0583.465320 (in orario di apertura al pubblico) o scrivere a email biglietteria@teatrodelgiglio.it.