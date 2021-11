Le tavole del piano operativo in mostra nel foyer del Teatro del Giglio

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 6 novembre 2021, 14:25

Lucca celebra Mazzino Montinari. Con Giorgio Colli dimostrò la falsificazione storica delle opere postume di Friedrich Nietzsche sottraendolo all'ideologia nazista

sabato, 6 novembre 2021, 11:53

Domenica 14 novembre, alle 18.00 e non alle 21.00 come di consueto, si terrà il secondo appuntamento delle Conversazioni in San Francesco, la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, intitolata per questa VII edizione “Futura. Congetture per il prossimo millennio”

sabato, 6 novembre 2021, 11:47

A partire da domenica 7 novembre, l'Associazione Musicale Lucchese dà il via alla parte autunnale della stagione cameristica che si era interrotta a fine febbraio

venerdì, 5 novembre 2021, 12:11

Il Premio Mario Tobino, annualmente istituito per promuovere la figura del grande scrittore viareggino, è rivolto agli istituti scolastici della provincia di Lucca

giovedì, 4 novembre 2021, 12:42

Ogni anno che inizia è sempre un tempo nuovo, una nuova dimensione, un "nuovo mondo". È così anche per l'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini" che sabato 6 novembre, alle 18, aprirà l'anno accademico 2021-2022 con un grande concerto al Teatro del Giglio

mercoledì, 3 novembre 2021, 16:11

Da oggi, mercoledì 3 novembre, è disponibile su YouTube il videoclip di “Stai bene”, il nuovo singolo del cantautore lucchese Sgrò che anticipa un album di prossima uscita