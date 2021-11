Cultura e spettacolo



Lucca dedica una strada al filologo e filosofo Mazzino Montinari

sabato, 6 novembre 2021, 14:25

di chiara grassini

Intitolata una via del centro storico a Mazzino Montinari, uno dei maggiori studiosi di Friedrich Nietzsche e curatore dell'edizione critica delle sue opere. L'inaugurazione è avvenuta questa mattina lungo le Mura tra via Carrara e la sortita Santa Maria. Poi l'accoglienza della famiglia del filosofo a palazzo Orsetti in presenza del sindaco Alessandro Tambellini e dell'assessore Ilaria Vietina.



Il primo cittadino ha ricordato la figura del germanista considerato uno dei massimi editori e interpreti dell'opera del filologo tedesco. Nato a Lucca il 4 aprile 1928 e morto il 24 novembre 1986 a Settignano in provincia di Firenze, frequenta il liceo classico "Machiavelli" dove conosce l'insegnante di filosofia Giorgio Colli che dal 1942 al 1945 sarà un punto di riferimento per la sua formazione. Negli anni a seguire entra alla Scuola Superiore sotto Delio Cantimori dove si laurea. Argomento della tesi: "La riforma protestante a Lucca". Mazzino nel corso dell sua carriera ha ricevuto premi e riconoscimenti internazionali in merito alla sua attività di germanista e di editore. Tra essi il "Gundolf Preis" in Germania oltre ad essere stato 'fellow' del Wissenschaftkolleg di Berlino, ovvero l'Institute for Advanced Study (1981/1982).



A Palzzo Orsetti e più nello specifico nella Sala degli Specchi, una collabortrice di origine tedesca, ha spiegato l'importanza di Mazzantino in Germania e di aver lavorato all'epistolario e di provare un senso di gratitudine dopo averlo conosciuto.



Era una persona intelligente, generosa,umana e dai legami profondi con i nipoti hanno ricordato i familiari nella Sala degli Specchi. E chi come, un'ex allieva di Mazzino Montinari, oggi docente universitaria a Firenze, lo ha ricordato per esere stato una figura esemplare "per il suo impegno poderoso a lezione". In altre parole lo ha descritto "dal garbo lucchese e caratterizzato da bonimia", un tratto che lo rendeva affascinante. La Fondazione San Ponziano ha ricevuto dalla ffamiglia del filologo l'enciclopedia dantesca da donare a sua volta al liceo classico 'Machiavelli'.



"Pensava allo studio che lo influiva sulla distrazione - è la memoria di un cugino che ha delineato uno dei tratti ditintivi del carattere dello studioso. Leggeva i classici in tedesco anche se non conosceva la lingua, l'ha imparata così".



E infine l'intervento dell'assessore Ilaria Vietina. "Dedicargli la via è vitale e importante soprattutto per tutto quello che ha fatto".