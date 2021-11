Cultura e spettacolo



Marcello Pera inaugura l'accademia lucchese di scienze, lettere e arti con "Europa, dove sei?"

venerdì, 19 novembre 2021, 08:46

di chiara grassini

"La cerimonia inaugurale offre quest'anno l'occasione di ascoltare la conferenza del professor Marcello Pera su un tema di grande interesse attuale come quello dal titolo 'Europa dove vai?". Sono state le parole di introduzione di Raffaello Nardi, presidente dell' accademia di scienze, lettere ed arti in occasione del nuovo anno accademico 2021/2022.

Fondata nel 1584 è a numero chiuso e conta 36 soci di cui 10 di scienze, 20 di lettere e sei di arti. Il professor Pera, studioso di filosofia teoretica e di filosofia della scienza a livello internazionale, ha insegnato nelle università di Catania, Pisa e in quella lateranense di Roma. Dal 1996 al 2013 ricopre l'incarico di senatore della Repubblica, dal 2001 al 2006 è presidente del Senato.

Nel corso della conferenza ha fatto un'analisi politica sulla crisi migratoria al confine polacco- bielorusso per poi passare ad analizzare gli scenari geopolitici di Stati Uniti, Cina, Russia ed Europa definiti in ordine cronologico 'liberaldemocratico- cristiano', 'comunista', 'autartico-. ortodosso', un intreccio tra 'potere esecutivo, finanza e banche e chiesa cattolica'.

Tra i temi affrontati quello della radice cristiana in Europa che Pera ha definito "apostasia del cristianesimo" facendo riferimento a fatti di cronaca degli ultimi anni..

"L'Europa non consentì che diventasse commissario Rocco Buttiglione il quale aveva dichiarato di essere cristiano ed era contrario al matrimonio omosessuale - ha affermato -. L'Unione Europea promuove le legislazioni che sono tipicamente non cristiane o anticristiane".



Tra gli esempi di 'apostasia' ha citato l'aborto, la biogenetica, l'eutanasia, la manipolazione dell'embrione, i matrimoni omosessuli einfine l'identità di genere.

"In Italia si è discusso il disegno di legge Zan e in quelle circostanze esponenti dell'Ue hanno criticato la decisione del parlamento italiano per aver respinto quel disegno di legge - ha spiegato mentre riportava altri esempi come quello di papa Benedetto XVI -. L'Europa non lo ha difeso durante una lezione all'università di Ratisbona e ha rifiutato di accoglierlo all'università di Roma.

Buon Natale e buona Pasqua? Non si può dire per non offendere gli altri, cioè che non è cristiano".