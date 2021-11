Cultura e spettacolo



Mr Arbitrium e altro: le opere di Emanuele Giannelli alla Galleria d'Arte OlioSuTavola

giovedì, 25 novembre 2021, 18:18

Mr Arbitrium e altro. Le opere di Emanuele Giannelli da venerdì 26 novembre 2021 alla galleria d'arte OlioSuTavola (via del Battistero 38, Lucca). Mentre in piazza San Michele campeggia il giant itinerante che ha già visitato Seravezza, Pietrasanta e Carrara, figura maschile monumentale di circa 6 metri nell'atto di sostenere, o spingere via, palazzi e chiese, una ventina di sculture di bronzo, resina e ceramica raku, tra cui anche i bozzetti di bronzo di Mr. Arbitrium, arrivano alla galleria curata da Martina Bacci di Capaci. L'inaugurazione è prevista per venerdì 26 novembre 2021 alle 18,30.

Da anni Giannelli conduce una ricerca sull'impatto-relazione che quotidianamente l'uomo contemporaneo ha e vive con la scienza, il progresso e la tecnologia. Lo scultore si interroga sui rischi di una tecnica che può portare alla disumanizzazione. In passato, nella sua ricerca si è spesso occupato dell'industrializzazione. La fascinazione per le visioni futuristiche e surreali e il progresso lo ha portato a raccontare, attraverso le sue opere, le contraddizioni del nostro tempo, raccontando di un'umanità in continua trasformazione. L'artista mostra un essere umano capace di cose eccezionali, e al tempo stesso individua in lui uno spirito autodistruttivo. Giannelli si interroga su quello sarà il mondo tra venti/trent'anni: il dubbio della scelta è posto da un nuovo che avanza, avvertito dall'artista come potenzialmente minaccioso. L'artista però non vuole dare giudizi, bensì offrire un invito a riflettere su queste tematiche.

Emanuele Giannelli è uno scultore contemporaneo nato a Roma nel 1962. Poco prima dei vent'anni si trasferisce a Carrara, capitale del marmo, e nel 1984 si diploma in Scultura all'Accademia di Belle Arti con il massimo dei voti. È in quegli anni che si avvia il progressivo distacco dalle correnti classiche, parallelamente a un sempre più stimolante avvicinamento alla scultura contemporanea, complici la cultura industriale da cui viene sempre più assorbito: la musica industriale ed elettronica, i libri, gli amici, i dischi, i fumetti, il punk come movimento giovanile di protesta, il movimento studentesco e gli scontri politici di fine anni '70, che vede e vive da vicino, i tanti viaggi d'ispirazione tra Berlino e New York e il periodo vissuto a Londra nell'85. L'artista cresce così, sperimentando nuovi materiali e nuove tecniche con impetuosa curiosità e coscienza, ma anche sperimentando il mondo, fino a trovare una sua narrazione, che quasi come un'ossessione ritorna in tutte le sue opere e che vediamo ancora oggi: la figura umana in preda al caos della contemporaneità e alla trasformazione. Infine approda a Pietrasanta, terra di grandi scultori. Nei suoi quarant'anni di ricerca ha realizzato moltissime mostre personali e collettive, sia in Italia che all'estero. Artista di respiro internazionale, sapientemente provocatore, Giannelli costruisce le sue opere sull'equilibrio perfetto tra arte figurativa e arte concettuale. Racchiude dentro di sé la classicità della capitale e la geniale provocazione toscana, intesa da lui come una caratteristica positiva, in quanto capace di "provocare emozioni.

L'esposizione è aperta fino al 7 gennaio 2022, da mercoledì a domenica con orario 17-23, gli altri giorni su appuntamento. Ingresso libero.

Info: +390583491104, www.oliosutavola.com