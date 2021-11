Cultura e spettacolo



Palazzo Sani inaugura la mostra fotografica "Omaggio alla donna"

lunedì, 29 novembre 2021, 16:42

di chiara grassini

Inaugurata la mostra fotografica "Omaggio alla donna" a palazzo Sani: Grazia Casanova, presidente del gruppo terziario donna e riconfermata al suo terzo mandato, ringrazia Confcommercio per aver ospitato l'esposizione. Chi sono i soggetti rappresentati negli scatti? Ritratti di figure femminili e ognuno di essi ha un suo significato e una propria storia. Gli autori delle foto sono Carlo D'Olivo, Enrico Nardi, Marco Del Greco, Filippo Gemignani, Romano Papini, Giuseppe Lunardi, Ugo Conti, Renzo Carmignani, Franco Nottoli, Mario Morroni, Alberto Silvestri, Daniele Susini e Giuseppe Pellicci.

"La mostra rappresenta un tema al quale ho dedicato oltre nove anni in Confcommercio terziario donna - ha affermato la presidente -. E' stata condivisa in quanto non vorremmo più parlare di violenza nè di parità di genere nè tantomeno di quote rosa. Vorremmo essere - ma ancora non lo siamo - tutti insieme indistintamente sulla solita strada da percorrere uniti".Il circolo Laav Versilia (lettura ad alta voce) rappresentato dai due volontari Pier Paolo Caffaratti e da Laura Martìn ha propostotre letture di cui "Donne dagli occhi grandi" della scrittrice messicana Angeles Mastetta, "La pioggia nel pineto" di Gabriele D'Annunzio e una breve poesia di Alda Merini dal titolo "Sorridi donna".



Filippo Gemignani, presidente del Fotoclub lucchese ha invece "spiegato l'immagine dal lato fotografico ma sopratutto dal puntodivista artistico" soffermandosi sulla figura del fotoamatore oggi. L'intento della mostra è quello di "come l'uomo vede la purezza, la trasparenza e la bellezza di una donna" facendo emozionare e al tempo far provare sensazioni al visitatore.

"Omaggio alla donna" è visitabile fino all'8 dicembre e dal 9 dicembre al 9 gennaio nei punti vendita dove - come ha spiegato la presidente Casanova -,"ognuno si farà carico di promuovere la mostra nei propri negozi".

Il gruppo terziero donna, costituito recentemente, è formato da due vicepresidenti che sono Claudia Salas (negozio Barsanti di via Beccheria) e Samanta Cecchi ( assicurazione Generali). I consiglieri sono i seguenti: Sandra Bianchi (angolo dolce), Simona Verrì ristorante Pepe Rosa), Lisa Micheli (di Micheli Rosita visage Porcari), Debora Doroni, Anna Fanucchi (Vitalina di Porcari), Francesca Grasci (casa del bottone), Simone Lucchesi (antica drogheria), Alessandra Maionchi ( agenzia immobiliare Maionchi), Liana Nutini, Silvia Santi, Marzia Toni (ottica Toni), Patrizia Torre e Donata Fiordaliso.