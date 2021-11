Cultura e spettacolo



“Parliamo di noi”: la storia di Lucca presentata ai ragazzi delle scuole cittadine

martedì, 16 novembre 2021, 20:23

Stamani alle ore 12 presso l’Auditorium della Banca del Monte si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del progetto in oggetto studiato e voluto dalla Compagnia Balestrieri Lucca per celebrare i suoi primi 50 anni di attività.



Presenti il Dott. Oriano Landucci ex Presidente della Fondazione BM, il Dott. Giuliano Cesaretti membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione BM, la Prof. Ilaria Vietina in rappresentanza del Comune di Lucca, la prof. Donatella Buonriposi Provveditore agli Studi della Provincia di Lucca, Francesca Fazzi in rappresentanza della Casa Editrice Pacini-Fazzi che ha curato la stampa, il Dott. Massimo Baldocchi autore dell’opera e il rappresentante della Compagnia Balestrieri Prof. Giuseppe Dal Poggetto.

Il progetto didattico è nato nel 2019 da un’idea di Massimo Baldocchi, segretario storico e vice presidente della Compagnia Balestrieri per oltre 25 anni, e grande appassionato e studioso di storia lucchese che proprio per celebrare i 50 anni dell’associazione (1970/2020) propose di presentare un libro volto a far conoscere la storia della nostra città ai ragazzi lucchesi.



Avuto il benestare dell’allora Presidente Dr. Giorgio Serafini, Baldocchi iniziò il suo lavoro e, scartata la pubblicazione puramente didattica, scelse un linguaggio più conosciuto ed apprezzato dai ragazzi: quello del fumetto.

L’idea incontrò da subito l’interesse della Fondazione della Banca del Monte che, con l’allora Presidente Dr. Oriano Landucci, volle impegnarsi per la sua realizzazione che ha consentito oggi, dopo il ritardo dovuto al Covid, di poter presentare il risultato di questo lavoro che sarà distribuito gratuitamente a tutti gli alunni delle scuole medie cittadine con la speranza che qualcuno di loro possa appassionarsi, come noi, alla nostra storia ed alle nostre tradizioni.

Ma il progetto non si ferma qui in quanto il sogno della Compagnia Balestrieri, nata per promuovere il turismo tramite l’allestimento del Palio della balestra ma anche per studiare e far conoscere ai lucchesi le loro più antiche tradizioni, da sempre è stato quello di poter far conoscere ai giovani la storia della nostra gloriosa città. Per raggiungere questo obiettivo si è trovato sostegno nella Prof. Donatella Buonriposi, Provveditore agli Studi della Provincia di Lucca da sempre molto sensibile alle questioni cittadine ed alla valorizzazione delle nostre tradizioni che si è data disponibile ad emettere un invito ufficiale ai dirigenti scolastici affinchè il 2022 possa divenire “l’anno della nostra storia”. La Compagnia si è impegnata a curare una serie di lezioni di storia lucchese da effettuarsi presso le scuole cittadine e tramite accessi alla propria Sede in cui i ragazzi potranno prendere visione delle attività che vi vengono svolte.

Il Comune di Lucca affascinato dall’idea di Baldocchi ha stabilito tramite l’interessamento dell’Assessore Prof. Ilaria Vietina, di creare un premio per i ragazzi delle scuole sul tema : La storia di Lucca. Il progetto ancora in fase di definizione verrà pubblicizzato nei prossimi giorni e vedrà il coinvolgimento diretto delle scuole

PROGETTO

– Consegna a tutti i ragazzi delle medie inferiori del Comune di Lucca di un albo a fumetti dal titolo: La Storia di Lucca, interamente realizzato (testo e disegni) dal nostro socio Massimo Baldocchi e stampato dall’Editrice Pacini Fazzi di Lucca;

– Presentazione di un programma di lezioni sulla storia cittadina e sulla Compagnia Balestrieri tramite specifiche lezioni da tenersi presso gli Istituti scolastici e presso la Sede della Compagnia stessa (Baluardo San Pietro);

– Concorso a premi curato dal Comune di Lucca e riservato agli alunni delle scuole lucchesi con tema : La nostra storia.

