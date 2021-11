Cultura e spettacolo



“Psicomagia” e “Un matrimonio” al Circolo del Cinema

mercoledì, 3 novembre 2021, 09:02

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 4 novembre alle ore 21.15 al Cinema Centrale verrà presentato il film Psicomagia, un’arte per guarire di Alejandro Jodorowsky. L'opera cinematografica di Alejandro Jodorowsky più completa e descrittiva sul lavoro psicomagico. Jodorowsky l'ha creata cinquanta anni fa seguendo una metodologia "anti-surrealista", che si basa sull'arte, sul contatto corporeo come cura della psiche, diversamente dalle psicoanalisi fondata sulla parola e sulla distanza fra terapeuta e paziente. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 8 novembre alle ore 21.15 al Complesso di San Micheletto si terrà la proiezione di Un matrimonio di Robert Altman. Due ricche famiglie si riuniscono in una sontuosa villa sul lago Michigan per una cerimonia nuziale... Una strepitosa e grottesca mascherata. Una mirabile panoramica su personaggi contorti e misteriosi. Meschinità e follie, sentimenti e cinismo, sincerità e falsità. Tutto presente in tutti. Caotico e polifonico. Con la partecipazione di Vittorio Gassman e Gigi Proietti. Un film ricchissimo e geniale. Ingresso gratuito con tessera.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 2000 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.