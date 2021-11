Cultura e spettacolo



'Quo Vadis Aida' e 'Altman' al Circolo del Cinema

mercoledì, 24 novembre 2021, 09:15

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 25 novembre alle ore 21.15 al Cinema Centrale verrà presentato il film Quo vadis, Aida? di Jasmila Zbanic. La tragedia di Srebrenica 25 anni dopo. Nel luglio 1995 il massacro per mano delle truppe serbe comandate dal generale Mladic, che verrà condannato all’ergastolo per crimini di guerra: ottomila bosniaci musulmani, per lo più uomini e ragazzi vennero trucidati come bestie. Il cinema non sta a guardare: onere e onore del memento per la regista di Sarajevo Jasmila Zbanic, già orso d’oro con l’esordio Il segreto di Esma nel 2006.. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 29 novembre eccezionalmente alle ore 21.00 al Complesso di San Micheletto si terrà la proiezione di Altman di Ron Mann. ll documentario rappresenta Altman, assemblando interviste ai grandi attori che hanno lavorato con lui, ai suoi collaboratori e ai familiari insieme a immagini di repertorio dello stesso Altman e clip dei suoi film. Ron Mann cerca di restituire un’immagine fedele del grande regista americano, raccontando gli anni della grande popolarità, ma anche l’infanzia e gli ultimi anni di vita fino al 2006, quando fu omaggiato con un Oscar alla carriera, un anno prima della sua morte. Ingresso gratuito con tessera.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 2000 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.