Serata Villaggio: due libri e un film

mercoledì, 24 novembre 2021, 08:37

Il 25 novembre, anniversario della morte di Don Enzo Tambellini, a partire dalle ore 20, presso la sala convegni del Real Collegio, si svolgerà una serata pubblica dedicata al Villaggio del Fanciullo.

La serata è stata organizzata dall’Associazione Amici del Villaggio e dalla Fondazione Villaggio per presentare due libri frutto del lavoro di alcuni degli Amici che sono transitati dal Villaggio in anni anche lontani e che ne hanno conservato un vivo e profondo attaccamento, non solo nel ricordo, ma anche nella partecipazione viva come volontari nelle numerose attività di supporto.

Il primo ad uscire in piena pandemia è stato “Ma le botte quando ce le danno” di Francesco Ristori. Dopo una panoramica della propria infanzia, del gemello Marco e del fratello più grande Paolo, il libro presenta una indiretta comparazione tra le due comunità dove hanno trascorso gli anni della propria fanciullezza e della adolescenza. Attraverso il racconto di episodi di vita vissuta si evidenziano le enormi differenze di stile educativo delle due realtà. Il libro analizza ovviamente di più e meglio il secondo periodo sia per l’ovvia maggiore consapevolezza legata all’età, sia per l’amore che il Villaggio e le persone che in esso operavano hanno loro trasmesso e lasciato indelebilmente.

Il secondo, di fresca stampa, è intitolato “Racconti, pensieri, poesie e molta vita”. Si tratta di una raccolta di diversi ricordi, di episodi, di aneddoti e di componimenti sia in prosa, sia in forma di libera poesia, ciascuno scritto e presentato da “ex-villaggini” e da giovani che con questi hanno condiviso da esterni molto della loro gioventù. Il libro è stato realizzato con la cura ed il coordinamento di Francesco Cecchi. I componimenti in esso presenti sono ovviamente eterogenei nella forma e nello stile di scrittura, proprio come nel primo dei libri del Villaggio scritto a più mani in occasione del 70° anniversario caduto nel 2017. In questo libro però il Cecchi da buon ex villaggino ha saputo legare fra loro e ordinare i vari contributi amalgamandoli preziosamente con anche sue considerazioni che rendono il libro interessante e di facile lettura.

L’uscita di questo libro è un omaggio che tutti noi. Fondazione, Amici del Villaggio, “ex villaggini” ed anche i ragazzi ospiti attualmente vogliamo dedicare ai padri fondatori Don Enzo Tambellini e Don Diomede Caselli che ormai ci hanno lasciati, ma non abbandonati e contemporaneamente vuole costituire una base di riflessione per il proseguimento della loro opera, tutti adeguandosi alle modificazioni sociali mantenendo però lo spirito originario che loro hanno impresso al Villaggio.

Tale spirito lo si riconoscerà anche nel film che segue la presentazione dei due libri dal titolo “Poverini uccelli” . Il film riprende lo spettacolo teatrale che fu realizzato nel 2018 da e con gli Amici del Villaggio e i ragazzi ospiti ed eseguito sul palcoscenico del teatro Nieri di Ponte a Moriano. E’ la trasposizione teatrale di momenti e stile di vita “villaggina” e da questa scaturisce il titolo stesso. E’ semplicemente una frase frase trascritta da un tema svolto da un bambino del Villaggio, ani ed anni fa. Il tema riguardava la vita invernale degli uccelli che abitavano il baluardo dove, sin dal 1947 esiste il Villaggio del fanciullo e terminava con una riflessione sulla loro difficoltà attuale e fu solo la commozione che ne cambiò la sintassi non il sentimento.