Si avvia il progetto Lucensis, per la sostenibilità delle strutture ecclesiali della diocesi di Lucca

martedì, 30 novembre 2021, 16:51

Il rapporto tra le donne e la musica nel Risorgimento: questo è il tema che viene trattato nella conferenza online in programma giovedì 2 dicembre a partire dalle 15.30

martedì, 30 novembre 2021, 16:48

Mercoledì 1° dicembre alle ore 21 al Teatro del Giglio per la prima volta in Italia Mashal Arman & the afghan project per un concerto dedicato alle donne afgane

martedì, 30 novembre 2021, 15:27

Il gruppo sarà infatti in scena il 3 dicembre al Teatro del Giglio in un concerto dedicato ad Alice Benvenuti Onlus, il cui ricavato servirà per l'acquisto di attrezzature da destinare al reparto di Pediatria dell'Ospedale Sal Luca di Lucca

martedì, 30 novembre 2021, 14:37

Sabato 4 dicembre alle 17 presso il Pinturicchio alla Presentazione ufficiale del Libro "Le ricette di casa Brigata":la narrazione di come un gruppo di persone con disabilità ha saputo cogliere nella tragedia del lockdown imposto dalla pandemia le nuove opportunità offerte dalla tecnologia, per restare comunque unit

martedì, 30 novembre 2021, 11:49

Vent'anni di collaborazione editoriale e altrettanti di amicizia celebrati ad un tavolo di un noto ristorante milanese di Corso Sempione davanti ad un buon bicchiere di vino rosso e ad un risotto alla milanese con osso buco

lunedì, 29 novembre 2021, 16:42

Inaugurata la mostra fotografica "Omaggio alla donna" a palazzo Sani: Grazia Casanova, presidente del gruppo terziario donna e riconfermata al suo terzo mandato, ringrazia Confcommercio per aver ospitato l'esposizione