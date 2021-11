Cultura e spettacolo



Stagione cameristica: Leonora Armellini suona Chopin

venerdì, 26 novembre 2021, 12:44

È tra le migliori pianiste al mondo, poche settimane fa è stata protagonista delle finali del prestigioso Premio Chopin a Varsavia e domenica 28 novembre tornerà a esibirsi per l'Associazione Musicale Lucchese che l'ha vista muovere i primi passi e l'ha seguita con attenzione, in questi anni di attività. Parliamo di Leonora Armellini, che domenica alle 17:30 si esibirà all'auditorium del "Boccherini" con un bellissimo recital dedicato a Chopin.



Classe 1992, Leonora Armellini dieci anni fa è stata premiata al Concorso Chopin di Varsavia per la «straordinaria musicalità e la bellezza del suono»; nella stessa competizione qualche settimana fa ha ottenuto un quinto premio che vale oro. Si è perfezionata con Lilya Zilberstein e con Boris Petrushansky. L'attività da solista e in formazioni da camera le ha valso anche il Premio Abbiati della critica musicale italiana; ha scritto un libro con Matteo Rampini, per dimostrare che la classica può essere alla portata di tutti: Mozart era un figo, Bach ancora di più (Salani, 2014), giunto alla settima edizione.



Il concerto sarà introdotto da Fabrizio Papi ed è dedicato all'avvocato Giovanni Cattani, presidente dell'AML dal 1981 al 1994, nel decennale della scomparsa. Il programma, una bellissima immersione nella musica del compositore polacco, comprende Due notturni, op. 32 (n. 1 in si maggiore: Andante sostenuto; n. 2 in la bemolle maggiore: Lento), Scherzo n. 4 in mi maggiore per pianoforte, op. 54, Mazurche, op. 41 (n. 1 in do diesis minore: Maestoso, n. 2 in mi minore: Andantino, n. 3 in si maggiore: Animato, n. 4 in la bemolle maggiore: Allegretto), Gran Valzer brillante in mi bemolle maggiore, op. 18 n. 1, Notturno in do minore, op. 48 n. 1, Ballata in la bemolle maggiore, op. 47, Polacca op. 53 "Eroica".



Il concerto prevede un biglietto (intero €12; ridotto €10). I bambini e i ragazzi sotto i 14 anni entrano gratis. Sono previste agevolazioni per le famiglie.



