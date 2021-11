Cultura e spettacolo



Successo per il convegno organizzato dalla Fondazione Barsanti e Matteucci

sabato, 27 novembre 2021, 13:33

Grande successo per il convegno "Barsanti e Matteucci e il motore a scoppio: ieri, oggi e domani", organizzato dalla Fondazione omonima con Automobile Club di Lucca e Club Balestrero.



Questa mattina, 27 novembre, la Cappella Guinigi del Complesso di San Francesco ha accolto tante persone che hanno partecipato con interesse ed entusiasmo alla giornata di studi sul motore a scoppio: un lungo viaggio, organizzato per celebrare il bicentenario della nascita di Eugenio Barsanti, che partendo dall'invenzione dei due lucchesi è arrivato fino alle più moderne tecnologie del futuro.



A completare il fitto programma della mattinata, anche un'esposizione di splendidi veicoli d'epoca nel Giardino degli Osservanti.



Il convegno è stato organizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Comune di Lucca, IMT Scuola di Alti Studi, Aci Storico, Rotary Club Lucca, Club Balestrero veicoli d'epoca e Lucar.



Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.barsantiematteucci.it.