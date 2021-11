Teatro: in anteprima toscana per Lucca Visioni lo spettacolo "Anima! cinque paesaggi" di Leviedelfool

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 24 novembre 2021, 22:26

Doppio appuntamento con gli approfondimenti sulla mostra dedicata a Paolo Biagetti pittore: venerdì 26 novembre con Fra Francesco Mori, sabato 27 con Giuliana Pinto

mercoledì, 24 novembre 2021, 15:03

Un concerto dal vivo all’insegna della musica classica, per toccare con mano la magia dei più grandi capolavori cameristici: dal Mozart della Piccola serenata notturna, al Bottesini del Gran Quintetto in Do minore, al Dvorak del Quintetto per archi in Sol maggiore

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:31

Dopo Seravezza, Pietrasanta e Carrara, il giant dello scultore Giannelli spingerà o sorreggerà la chiesa di San Michele in centro storico: starà allo spettatore decidere

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:17

La Corte dell'Angelo ospita un laboratorio di Lucca Visioni: i giovani partecipanti rifletteranno insieme sugli spettacoli teatrali presentati nel palinsesto della rassegna

mercoledì, 24 novembre 2021, 11:03

Sono aperte le prevendite per il concerto "Alice canta Battiato", in programma a Lucca giovedì 16 dicembre, alle 21, nella chiesa di S. Francesco. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma Vivaticket al costo di 20 e 12 euro (più diritti di prevendita)

mercoledì, 24 novembre 2021, 10:35

Orientamento universitario: per tutti quelli che devono scegliere cosa fare dopo le superiori, sono aperte le iscrizioni all’Open Day per i corsi Bachelor in Music Production e Music Performance dell’Istituto Jam Academy di Lucca