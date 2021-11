Cultura e spettacolo



Violenza sulle donne: a Lucca un incontro con Paola Torti

lunedì, 22 novembre 2021, 16:52

A Lucca, il 25 novembre alle ore 20:45 presso "Petalia" in via di Tiglio, 9 a pochi passi dall'alborata cerchia urbana zona Porta Elisa, in occasione della "Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne" si terrà un incontro gratuito dal titolo: "Fuori dalla Paura verso il Potere Personale: Un Nuovo modo di Gestire la propria Vita" condotto dalla dott.ssa Paola Torti Professional Counselor - Istruttrice Mindfulness Psicosomatica - Consulente in Floriterapia Australiana.



Per informazioni e prenotazione (obbligatoria) chiamare il numero: 328.4570152 o email: info@paolatorti.com.



Paola Torti. Da sempre interessata allo studio della personalità umana in tutti i suoi aspetti, alle dinamiche relazionali e all'analisi dei fenomeni sociali, la dottoressa Torti ha orientato studi e scelte professionali verso percorsi che le hanno consentito di sperimentare e vivere in prima persona quanto appreso, portandolo successivamente, come valore aggiunto, nell'ambito professionale della relazione d'aiuto e sostegno alla persona. Laureatasi in Scienze Politiche, ha lavorato presso aziende multinazionali, specializzandosi in negoziazione internazionale e gestendo relazioni commerciali con i Paesi Europei, del Nord Africa, Medio Oriente e Polinesia Francese.



Ha approfondito la conoscenza di metodi di gestione di processi produttivi e commerciali altamente innovativi, quali il corso "Advanced Training in Human Interactions Sector in the Commercial Field" e il corso "Lean Production" di Toyota a Londra.



Nel corso delle proprie esperienze lavorative ha sempre ricercato il significato e l'imprinting culturale e sociale delle realtà multiculturali con le quali ha interagito.



In seguito, la decisione di portare le competenze ed esperienze acquisite nel settore delle discipline bio-naturali e l'essere umano nella sua globalità e completezza di mente, corpo ed emozioni.



E' Professional Counselor orientato alla Mindfulness e al Benessere Psicosomatico- Istruttore Mindfulness PMP - Consulente in Floriterapia Australiana - Conduttore e Docente Formatore del Progetto Gaia Network.



Questo evento organizzato da Deborah e Barbara di Petalia rappresenta un'occasione speciale d'incontro nell'ambito della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne.