A Lucca un concerto di musica popolare

sabato, 11 dicembre 2021, 10:26

Finalmente Natale in San Francesco! Dopo un anno di stop causa pandemia torna la Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro per il tradizionale concerto nella chiesa di San Francesco, domenica 19 dicembre, ore 17, con una special guest: la cantante Simona Molinari

venerdì, 10 dicembre 2021, 16:49

Provocare emozioni. Prosegue alla galleria d'arte OlioSuTavola (via del Battistero 38, Lucca) "Mr Arbitrium e altro", la personale dello scultore Emanuele Giannelli, creatore del gigante appoggiato alla chiesa di San Michele

venerdì, 10 dicembre 2021, 13:29

La Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca organizzano, lunedì 13 dicembre alle ore 17:30 nella Sala conferenze “Vincenzo da Massa Carrara”, una tavola rotonda per ricordare il professor Romano Silva (1945-2011), di cui ricorre quest’anno il decimo anniversario della...

venerdì, 10 dicembre 2021, 12:23

In occasione delle celebrazioni nazionali in onore di Dante Alighieri, la Cna Impresa donna e benessere ha organizzato un incontro con il famoso cosmetologo Umberto Borellini per la presentazione del suo libro “La Divina Cosmesi”

venerdì, 10 dicembre 2021, 12:11

La seconda e ultima serata del C'mon feel the noize si apre con il live di Cecilia, giovanissima cantautrice cresciuta in un viaggio senza fine tra il soul e i grandi classici italiani, accompagnata da pianoforte e chitarra, tra sperimentazione e ricerca musicale

venerdì, 10 dicembre 2021, 10:55

La prima mostra nella galleria Armando Lanza a Pietrasanta in Via Garibaldi, 66 è stata inaugurata con le opere di Filippo Panseca. Madrina della serata Sandra Milo, supervisore dell'evento la marchesa Maria Alberta Viviani Corradi-Cervi