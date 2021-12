A Natale e Capodanno Lucca più vicina con due visite guidate da remoto

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 15 dicembre 2021, 14:00

Dietro la cornice di un'opera: il restauro dei lavori di Paolo Biagetti. Appuntamento venerdì 17 dicembre alle 17 con il calendario di approfondimento della mostra retrospettiva "Paolo Biagetti, pittore", aperta fino al 9 gennaio 2022 al Palazzo delle Esposizioni di Lucca

mercoledì, 15 dicembre 2021, 12:21

Quest'anno il Natale a Lucca sarà... Funny Cristhmas con un evento imperdibile, che allieterà domenica 19 dicembre. Un inizio scoppiettante, con la banda musicale itinerante di elfi e babbi natale che, a partire dalle 15,30, percorrerà allegramente le vie del centro storico, allietando la cittadinanza, dai grandi ai piccini, durante...

mercoledì, 15 dicembre 2021, 11:33

Nei prossimi tre anni, crescere per la Scuola IMT vorrà anche dire rafforzare l'impegno per ridurre il divario di genere al suo interno e diffondere una cultura dell'inclusività anche all'esterno

mercoledì, 15 dicembre 2021, 11:03

Nella cornice della Chiesa dei Servi si svolgerà lo spettacolo conclusivo del progetto "Volontariato in scena - L'Arte di ricevere donand" promosso dall'Associazione APS Cre.A. Creatività e Apprendimento, capofila del progetto, in collaborazione con le associazioni QuattroquArti, WOM, l'Amore non conta i cromosomi, Associazione Down Lucca e Associazione DanzaRé

mercoledì, 15 dicembre 2021, 10:42

"Ti aspetto fuori.. dal labirinto!" Anche i prof hanno provato il videogioco interattivo del progetto LU.ME. "Lucca Metalmeccanica" dedicato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie (12-13 anni) per orientarsi nel labirinto delle scelte e trovare la "exit giusta"

martedì, 14 dicembre 2021, 18:24

Dopo aver interpretato in scena il premio Nobel Grazia Deledda nello spettacolo Quasi grazia, Michela Murgia, autrice tra le più impegnate nelle battaglie civili, porta in teatro il suo punto di vista sulla 'questione femminile' in un lucido monologo che supera gli angusti confini delle quote rosa