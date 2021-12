Cultura e spettacolo



A Villa Bottini gli studenti si confrontano e dialogano con la politica

venerdì, 3 dicembre 2021, 20:43

di chiara grassini

E' stato un pomeriggio all'insegna del dialogo e del confronto tra il comune di Lucca, la provincia e gli studenti dei vari istituti a Villa Bottini.

Hanno preso parte Daniele Bianucci, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il consigliere provinciale Teresa Leone, Alberto Martinelli dell'ufficio trasporti di palazzo Orsetti e Serena Chicca.

I temi affrontati sono stati due: l'edilizia scolastica e il trasporto pubblico locale. Dopo i saluti istituzionali e spiegato le iniziative future per lepolitiche giovanili, i rappresentanti di istituto si sono alternati e hanno esposto le problematiche relative ai diversi plessi scolastici lucchesi.

Il dibattito è iniziato dalla domanda di Paolo rappresentate di istituto dl liceo Vallisneri:" Quando verrà demolito il vecchio padiglione? Dove andranno le 42 classi?". Il sindaco ha risposto affermando che quando è stata indetta la gara non si è presentato nessuno e a Lucca manca una struttura che possa accogliere temporaneamente studenti in attesa della ristrutturazione degli edifici dove studiano. La demolizione doveva avvenire all'inizio dell'estate scorsa e nel frattempo comune e provincia si sono riuniti online per trovare delle alternative.

Una studentessa del Pertini ha posto la seguente domanda: "Perchè non usare gli edifici abbandonati per poter studiare al posto dei container?" Certo, ci sono molte strutture non utilizzate ma non adeguate per le aule scolastiche.



I rappresentanti del Paladini hanno evidenziato altre carenze, ovvero la mancanza di manutenzione e sicurezza nell'attuale scuola- container all'ospedale Campo di Marte dove parte delle classi sono situate nella palazzina sei dalla quale fanno lezione. Tra gli altri problemi emersi la mancanza di una palestra durante l'ora di educazione fisica (una ragazza è caduta sull'asfalto bagnato e è stato chiamato il 118) e cavi scoperti dovuti alla non manutenzione.

Al Carrara lavori di ristrutturazione del terzo padiglione e molte classi in ex laboratori separati da cartongesso. Bsta spostarsi di poco e andare al Busdraghi di Mutigliano. Anchi qui manca una palestra. Durante la lezione di educazione fisica gli studenti fanno attività fuori al freddo anche se hanno chiesto di fare ginnastica alla palestra della scuola di Sant'Alessio. Spesso si trovano nelle strade trafficate e pericolose.

"Il dialogo tra provincia e studenti deve essere costante con incontri più assidui e l'instaurazione di una conversazione che sia più presente - ha affermato il presidente della consulta provinciale Alessandro Rosati poco dopo l'intervento di tre giovani del Pertini che a loro volta hanno sottolineato altre carenze a livello edilizio".



In una classe è caduta una finestra, manca la manutenzione. La palestra? Ha le porte rotte, le maniglie mancano nello spogliatoio maschile e in quello femminile ci sono enormi buchi. E i bagni? Dai tetti ci filtra l'acqua e la toilette è in pessime condizioni. In altri casi i riscaldamenti non funzionano e quando fa brutto tempo vanno via le luci perchè le strutture sono vecchie e hanno bisogno di maggiori attenzioni per esserein buone condizioni.

A fine confrontgli studenti hanno lasciato i loro contatti alle istituzioni per essere aggiornati e soprattutto per dialogare con la politica in merito all'edilizia scolastica.