Cultura e spettacolo



Accademia: un concerto alla maniera del tempo di Mozart

mercoledì, 1 dicembre 2021, 14:06

di chiara grassini

"Non sarà un concerto che si è replicato ai tempi di Boccherini o di Mozart, ma semplicemente abbiamo preso la formula di programmazione dell'epoca, studiata e riproposta. E' la prima volta che tentiamo un esperiment di questo tipo,ovvero ricostruire la tipologia del concerto settecentesco". Queste le parole del presidente del centro studi Luigi Boccherini Marco Mangani che ha presentato insieme al sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, "Accademia: un concerto alla maniera del tempo di Mozart.

L'evento, che si terrà lunedì 6 dicembre alle 20:30 al Tetaro del Giglio, rientra nella rassegna Puccini Days. ed è realizzato da Associazione Musicale Lucchese, Sagra Musicale Lucchese, Flam, Animando e Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini". Il concerto propone un programma articolato che segue le modalità dell'epoca contraddistinguendosi da quelle del concerto sinfonico moderno.

Si esibiranno l'Ensemble Animando diretto da Stefano Teani, l'orchestra da camera "Luigi Boccherini" diretta da Luca Bacci, l'orchestra dell'ISSM "L.Boccherini" sotto la direzione di Manuel Del Ghingaro e il quartetto Adorno che proporanno musiche di Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Ditters Von Dittersdorf e Luigi Boccherini.

Il sindaco ha ricordato l'importanza della musica a Lucca ai tempi di Barsanti, Gemignani e Boccherini sottolinenado il significato dei Puccini Days in occasione di un suo viaggio di ritorno da Bruxelles dove ha avuto modo di visitare la clinica dove il Maestro fu operato alla gola.



Marcello Bertocchini ha spiegato - dopo i ringraziamenti - quanto sia necessario fare rete e collaborare il più possibile per valorizzare tutto ciò che le associazioni hanno fatto.

Per assistere allo spettacolo occorre acquistare un bigietto al prezzo di 5 euro alla bigliettria del teatro del Giglio dal mercoledì al sabato con i seguenti orari. 10.30 -13 e 15.30-18 Oppure chiamare 0583465320, inviare un'email a biglietteria@teatrodelgiglio.it o acquistare il biglietto su www.ticketone.it