Cultura e spettacolo



All'auditorium della Fondazione Bml "La Divina Cosmesi": Umberto Borellini a Lucca

venerdì, 10 dicembre 2021, 12:23

In occasione delle celebrazioni nazionali in onore di Dante Alighieri, la Cna Impresa donna e benessere ha organizzato un incontro con il famoso cosmetologo Umberto Borellini per la presentazione del suo libro “La Divina Cosmesi”.

E’ lo stesso incipit del libro, “nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in un’etichetta oscura che la diritta formula era smarrita”, che collega l’incontro ai festeggiamenti legati al Sommo Poeta.

Domenica 12 dicembre dalle ore 17 alle ore 19 nell’Auditorium della Fondazione della Banca del Monte in piazza San Martino,7, Borellini spiegherà la bellezza non solo come puro fatto estetico e cosmetico, ma anche come frutto di un benessere interiore che irradia all’esterno e crea fascino.

“Avremo l’occasione di capire i segreti della pelle e le sue connessioni con il sistema nervoso, quello immunitario, ma anche con lo stile di vita e l’igiene alimentare, tutti strettamente collegati – spiegano Annamaria Frigo e Renza Giannini, presidenti provinciali di Cna Impresa Donna e di Cna Bellezza e Benessere – e quanto sia indispensabile per potenziare i risultati di qualsiasi trattamento estetico. Il libro si prospetta come una vera e propria guida alla moderna cosmetologia: dal viso al corpo ai capelli, ogni parte ha le sue esigenze, e ogni prodotto offerto sul mercato va capito, scelto e adottato con grande attenzione”.

“In una società abbagliata dall’apparenza e dal culto del corpo – concludono le organizzatrici – Borellini riflette sul legame tra bellezza, benessere e seduzione e ci invita a prendere cura del nostro aspetto in modo più consapevole. Sarà un modo per traghettare nel mondo affascinante delle formulazioni cosmetiche”.

Umberto Borellini, laureato in Farmacia e in Psicologia, si è specializzato in Scienza e Tecnologia Cosmetiche presso l’Università di Milano. E’ docente di Cosmetologia in molti Master Universitari presso vari Atenei, tra i quali Pavia, Parma e Roma Tor Vergata. Docente nelle scuole di medicina estetica di Agorà di Milano e SIME di Roma, dirige inoltre la scuola di estetica professionale BSA (Beauty Source Academy) di Lugano.