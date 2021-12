Annullato il concerto di Capodanno del teatro del Giglio "Ennio Morricone Tribute"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 29 dicembre 2021, 17:46

Lo spettacolo "Inferno" della Compagnia ALDES, secondo titolo della Stagione di Danza 2021-2022 del Teatro del Giglio, programmato per l'8 gennaio 2022, non potrà andare in scena nella data prevista causa malattia di alcuni componenti della compagnia

mercoledì, 29 dicembre 2021, 14:42

Dopo il successo ottenuto con la visita virtuale alla chiesa di Santa Maria Corteorlandini e allo storico presepe vestito dello scorso 19 dicembre, seguita con entusiasmo e partecipazione anche dalle città gemellate con Lucca, la città torna a mostrarsi in tutta la sua bellezza con una nuovo tour da remoto...

mercoledì, 29 dicembre 2021, 11:32

Nuove e prestigiose affermazioni di Girolamo Deraco, direttore artistico della associazione lucchese Cluster di musica contemporanea. La prima viene dal Concorso Internazionale di Composizione “Guido d’Arezzo” dedicato alla musica per coro e giunto alla sua 48° edizione

lunedì, 27 dicembre 2021, 10:59

A Lucca il 29 dicembre, alle 18 nella Chiesa di San Marco, la Messa in ricordo della parlamentare

domenica, 26 dicembre 2021, 22:02

Il politicamente corretto non conosce confini e gli organismi pubblici e privati sovranazionali distruggono sistematicamente ogni residuo di identità e sovranità nazionali: ecco cosa è accaduto ad un nostro lettore che si era permesso di rievocare l'impresa eroica del 1941

domenica, 26 dicembre 2021, 15:52

Molte richieste per il volume "Il Palazzo di Elisa: un'immagine recuperata... che parla francese", di Velia Gini Bartoli in collaborazione con Francesco Ferretti, in seguito alla presentazione il 7 dicembre a Palazzo Ducale di Lucca, alla presenza di Patrizio Andreuccetti, consigliere della Provincia di Lucca, Roberta Martinelli, presidente dell'associazione "Napoleone...