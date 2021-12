Cultura e spettacolo



Applausi ed emozioni per Renato Raimo al Teatro del Giglio

sabato, 18 dicembre 2021, 08:49

"L'Altro Giacomo" è il Maestro che, nella sua intimità, si confida con il pubblico. E quel pubblico, al teatro del Giglio di Lucca, ha risposto complice ed emozionato. Applausi (tanti) e sorrisi per lo spettacolo di Renato Raimo che alza il sipario – con delicatezza e ironia - sulle 'granitiche fragilità e alle forti debolezze' del genio assoluto di Giacomo Puccini, "L'altro Giacomo" ha portato una ventata di freschezza all'interno del cartellone dei "Puccini Days" in corso in queste settimane a Lucca.

Scritto a quattro mani con Kris B. Writer, prodotto da Rec srl e Fondazione Festival Pucciniano, mescola con equilibrio prosa e musica, racconto sincero e sacralità. Renato Raimo riempie il palco, alternando la ribalta con le musiche più famose di Puccini. E protagoniste diventano anche le donne di Giacomo. Come scrive la giornalista Simona Caroti: "La scrittura e l'interpretazione di Raimo riescono a dipingerle, vive, profumate e belle, davanti agli occhi, le donne delle quali narra sentimenti, corpi, abbandono, avvenenza. Non sono con lui, sul palco, ma è così calda e vera la voce che ne scolpisce i tratti, così audace, sincera e senza filtri la prosa che le descrive... che sono reali. Le ho viste arrivare e scivolare via, nelle loro lusinghe, nelle fughe di lussuria e, alfine, nelle loro bugie. Ho sentito l'odore del lago di notte posarsi sulla pelle. E restare anche fuori dal teatro. Così come avverto ancora il fruscio dell'abito di Elvira, alla prima lezione di piano con Giacomo, quando il solo parlare delle sue mani diventa un incontro d'amore e sensi. E non c'è bisogno di dire altro della loro passione... per dirla tutta".

Il Maestro con i suoi racconti diventa un amico da far accomodare in salotto. Con tocchi di vernacolo e colore si alternano nello spettacolo a struggenti momenti di canto e di musica, grazie al Maestro Carlo Bernini al pianoforte, al soprano Francesca Maionchi e al tenore Marco Miglietta... fino all'abbraccio a occhi chiusi di Giacomo con la moglie Elvira - Francesca Angelique Orsini - "che per tutto il tempo sa esserci, con forza e intensità, anche quando viene evocata o entra in scena 'solo' la sua voce, e con gli spettatori, in un lunghissimo applauso.

L'attore e regista Renato Raimo ribadisce: "Con questo progetto artistico voglio portare ad un pubblico diverso, giovane e non solo italiano, il mondo di Giacomo. Scoprirne il personaggio insieme alla sua musica, riesce a far comprendere ancor di più la sacralità delle sue note".