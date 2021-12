Cultura e spettacolo



Applausi per il concerto alla maniera di Mozart al Giglio

martedì, 7 dicembre 2021, 11:33

di chiara grassini

Il talento conquista il pubblico del teatro del Giglio, applausi sentiti in sala: "Accademia un concerto ai tempi di Mozart" è un successo.

Il presidente del centro studi Luigi Boccherini, Marco Mangani, poco prima dell'inizio dell'evento ha spiegato lo svolgimento della serata.



"Sarà una programmazione alla maniera dei programmi settecenteschi dove si alterneranno i movimenti di una sinfonia dislocati in momenti diversi della serata - ha spiegato - e inframezzati con la musica più varia possibile: da quella da camera a quella vocale a pezzi per solisti".

Sul palco tre direttori d'orchestra, ovvero Manuel Del Ghingaro, Luca Bacci e Stefano Teani. Entrano in scena i soprani Patrizia Cigna Ilaria Casai e Chiara Manese che interpretano rispettivamente "Exultate Jubilate","Ruhe sanft, mein holdes Leben" e "Deh per questo istante solo" di Wolfgang Amadeus Mozart.



Il timbro vocale è grazioso, esprime tenerezza ma al tempo stesso comunica dolcezza e passione per il ruolo interpretato. Il pubblico è attento, vigile e interessato con tanto di forti applausi che evidenziano ancora di più la bravura degli artisti.

I brani eseguiti - oltre ai già citati di Mozart, - anche quelli di Luigi Boccherini, Franz Joseph Haydn e Carl Ditters Von Dittersdorf quest'ultimo eseguito dal pianista Stefano Teani accompagnato da Giacomo Banella al contrabbasso.