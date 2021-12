Cultura e spettacolo



Christone "Kingfish" Ingram aprirà il concerto di Ben Harper al Lucca Summer Festival

giovedì, 23 dicembre 2021, 11:03

Anche Christone “Kingfish” Ingram mantiene il suo appuntamento con il pubblico di LSF e, come previsto nel 2020, aprirà il concerto di Ben Harper in Piazza Napoleone domenica 17 luglio.



Due anni che, nonostante la pandemia globale, hanno visto crescere il profilo di Kingfish ormai ritenuto a pieno titolo uno dei principali rappresentanti della nuova generazione di grandi chitarristi blues Americani.



Nel gennaio 2021 Christone Kingfish Ingram era nello stesso momento in copertina di Guitar World e DownBeat, due dei piu importanti magazine musicali statunitensi, dopo aver già conquistato la copertina di Living Blues nel 2020.



Durante la pandemia Christone ha scritto il suo nuovo album 662, che prende il nome dal prefisso telefonico del nord Mississippi dove lui vive. “Con 662 voglio che il mondo ascolti e incontri un nuovo lato di me, più personale”.



L’album, registrato a Nashville e scritto e prodotto insieme al Grammy Award Tom Hambridge, raccoglie 13 canzoni che mettono in mostra i molti lati della personalità dinamica di Ingram oltre che le sue uniche qualità di cantante e chitarrista. 662 è il nuovo capitolo della storia sempre da scoprire di Christone Kingfish Ingram, una storia che anche gli appassionati italiani potranno conoscere grazie a questa attesissima performance sul palco di Lucca Summer Festival.

I biglietti per il concerto di Ben Harper e Christone Kingfish Ingram sono in vendita sul circuito Ticketone.