Cluster, nuovi rinoscimenti per Girolamo Deraco

lunedì, 27 dicembre 2021, 10:59

A Lucca il 29 dicembre, alle 18 nella Chiesa di San Marco, la Messa in ricordo della parlamentare

domenica, 26 dicembre 2021, 22:02

Il politicamente corretto non conosce confini e gli organismi pubblici e privati sovranazionali distruggono sistematicamente ogni residuo di identità e sovranità nazionali: ecco cosa è accaduto ad un nostro lettore che si era permesso di rievocare l'impresa eroica del 1941

domenica, 26 dicembre 2021, 15:52

Molte richieste per il volume "Il Palazzo di Elisa: un'immagine recuperata... che parla francese", di Velia Gini Bartoli in collaborazione con Francesco Ferretti, in seguito alla presentazione il 7 dicembre a Palazzo Ducale di Lucca, alla presenza di Patrizio Andreuccetti, consigliere della Provincia di Lucca, Roberta Martinelli, presidente dell'associazione "Napoleone...

venerdì, 24 dicembre 2021, 15:59

Clementino, uno dei coach di "The Voice senior", ha accolto nella sua squadra, durante la puntata di ieri sera su Rai 1, Paolo Benedetti, 88enne lucchese, che ha cantato, durante la trasmissione, "Meraviglioso" di Domenico Modugno

giovedì, 23 dicembre 2021, 17:05

Si inaugurerà domani (24 dicembre) alle 15 la mostra fotografica di Augusto Biagioni "Luk, città di ombre e di luce" nella sede dell'associazione dei Lucchesi nel mondo, castello Porta San Pietro via Mura Urbane, 6

giovedì, 23 dicembre 2021, 13:19

Il Fondo Covid-19 dell’Archivio Fotografico Lucchese “A.Fazzi” si amplia e acquisisce le immagini, una per autore, di Arcipelago-19 che erano state esposte nella mostra “L’inizio del futuro”