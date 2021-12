Cultura e spettacolo



"C'mon feel the noize": la musica dal vivo torna al Foro Boario

sabato, 4 dicembre 2021, 16:05

di leonardo orsucci

Presentato questa mattina all'auditorium dell'Agorà un nuovo evento musicale in programma al Foro Boario per il prossimo weekend. Durante le serate di venerdì 10 e sabato 11, infatti, anche a Lucca si potrà ricominciare ad ascoltare finalmente musica dal vivo, in piedi ed in sicurezza, grazie al lavoro svolto dai giovani del gruppo Wom Fest, tornati finalmente dalla lunga pausa obbligata dalla pandemia.

A presentare questa mattina l'evento insieme a David Martinelli, direttore artistico della due giorni musicale e di Wom Fest anche l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti, il consigliere comunale con delega alle politiche giovanili Daniele Bialucci, il coordinatore della comunicazione della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Andrea Salani, la vicepresidente della fondazione Banca del Monte di Lucca e Silvia del Carlo, referente del progetto "Volontariato in scena" con il quale l'evento ha in programma una particolare collaborazione.

Il festival sarà ad ingresso libero fino ad un totale massimo di 450 posti in piedi, necessari quindi solo greenpass e mascherina e vedrà protagonisti alcuni degli artisti emergenti più importanti del panorama toscano e nazionale. Nella prima serata di venerdì 10, sul palco saranno presenti infatti Ciulla, cantautore lucchese ex membro dei Violacida, i Campos, gruppo indie-folk pisano forti del successo dell'ultimo album Latlong uscito a fine 2020 e Nava, cantante di origini iraniane che arriva sul palco lucchese dopo aver stregato addirittura Manuel Agnelli nell'edizione 2021 di X-Factor.

Per quanto riguarda sabato 11 dicembre, i nomi non sono assolutamente da meno. Prima a presentarsi sul palco sarà cecilia, stella nascente del cantautorato italiano sperimentale debuttata nel 2020 con l'EP "?" che ha riscontrato ottimi pareri dalla critica nazionale, Emma Nolde, importante artista emergente toscana che unisce un cantautorato intimo e riflessivo a delle performance dal vivo dinamiche e piene d'energia e infine Bruno Belissimo, dj, produttore e bassista italo-canadese di enorme successo, che può vantare traguardi raggiunti tanto da solo quanto in collaborazioni con big della musica italiana come Frah Quintale.

Al Foro Boario, per quanto riguarda la sezione bar, sarà presente l'associazione Beerinfrangente in collaborazione col il De Cervesia di Lucca, pilastro nel mondo della birra lucchese, che da tempo propone oltre 200 etichette tra le migliori birre artigianali italiane.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto dal direttore artistico alla fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alla fondazione Banca del Monte di Lucca che hanno sostenuto e patrocinato l'evento in ogni fase della sua realizzazione. Inoltre una menzione speciale è andata anche al Consiglio Territoriale Fratres di Lucca e della Piana, a Lucca Promos, a Gesam reti e ACI, tutti partner che hanno fortemente creduto nel progetto.

Durante quest'occasione di musica, cultura ed unione saranno anche presenti i ragazzi del progetto "Volontariato in Scena - L'arte di ricevere donando", impegnato nella promozione dell'inclusione di ragazzi con disturbi del neuro sviluppo e disabilità e promosso dall'A.P.S Creatività ed Apprendimento.