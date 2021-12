Cultura e spettacolo



Concerto di beneficenza per la Croce Verde di Lucca

venerdì, 3 dicembre 2021, 12:15

L’Associazione culturale F.X.Geminiani di Lucca, sempre sensibile ai temi sociali della città , organizza l’evento di beneficenza di fine anno dove l’intero incasso verrà completamente devoluto alla Croce Verde di Lucca. Dopo il concerto/concorso dedicato al grande violinista lucchese Geminiani, tenutosi il 15 settembre in S.Francesco, continua la serie di eventi musicali e teatrali dedicati nel caso specifico alla Lirica e alla Commedia dell’Arte. Si esibiranno il famoso baritono Giuseppe Altomare , accompagnato al pianoforte dal musicista e compositore Edoardo Barsotti.



Per quanto riguarda la componente teatrale entrerà in scena l’attore teatrale Antonello Minnei che già aveva interpretato il personaggio di Geminiani durante il concerto in suo onore. Minnei si esibirà in una performance teatrale che è un connubio tra le sue origini napoletane e la ritrovata toscanità nell’opera intitolata: “Toscana anema e core”.



Questa è la seconda iniziativa di questo trimestre promossa dal neo-eletto Presidente dell’associazione culturale F. X. Geminiani, Nicola Domenici che ha fortemente voluto questa iniziativa di beneficenza coadiuvata e ptrocinata dal Comune di Lucca e dal Sindaco A.Tambellini che sarà presente all’evento.



Lo spettacolo sarà presentato dall’attrice e presentatrice Vania della Bidia.