Concerto di Natale con l'orchestra del 'Boccherini'

martedì, 7 dicembre 2021, 13:01

È divenuto ormai un appuntamento immancabile che accompagna la città verso il cuore delle feste e quest'anno sarà più che mai gioioso e coinvolgente. È il concerto di Natale dell'ISSM "L. Boccherini" e si terrà sabato 11 dicembre alle 18 all'auditorium del Suffragio. Qui l'Orchestra dell'Istituto porgerà al suo affezionato pubblico un augurio di buone feste sulle note di grandi brani del repertorio natalizio e non solo.



In programma troviamo Carol of the Bells di Mykola Leontovyč, diretto da Nicola Frendo; a seguire il Concerto Grosso n°8, op. 6 "Fatto per la notte di Natale" di Arcangelo Corelli, meravigliosa pagina barocca che verrà diretta da Manuel Del Ghingaro; quindi, uno dei brani più noti e amati tra quelli natalizi, White Christmas, di Irving Berlin, diretto da Frendo, con la voce solista di Nicola Farnesi. In chiusura, il Concerto d'Aranjuez di Joaquín Rodrigo, diretto da Lorenzo Biagi, con la chitarra solista di José Andrés González Nájera.



Sabato pomeriggio si terrà anche la consegna del premio "Vittoria Alata - Marianna Bottini", borsa di studio messa a disposizione dell'Istituto dalla sezione lucchese di FIDAPA, Federazione Italiana donne arti professioni e affari. Il premio quest'anno va a due allieve del "Boccherini", Fiamma Nola e Marianna Giulio, che si esibiranno all'inizio del concerto. La flautista Nola eseguirà, con Elia Faccini al pianoforte, un movimento dalla Sonata per flauto e pianoforte 1° di Martinů; il soprano Giulio interpreterà Romance di Debussy, Quando men vo', il noto valzer di Musetta dalla Bohème di Puccini, e Summertime di Gershwin.

Il concerto è a ingresso libero gratuito. L'accesso all'auditorium è consentito esclusivamente ai possessori della certificazione Green pass in corso di validità.Per prenotazioni: https://bit.ly/3lETGP8