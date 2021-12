Cultura e spettacolo



Concerto per pianoforte e contrabbasso al Real Collegio

martedì, 21 dicembre 2021, 13:32

Un concerto per pianoforte e contrabbasso concluderà la rassegna di concerti invernali promossi da Animando. Domani (22 dicembre) alle 17,30 nella Sala del Capitolo del Real Collegio i giovani musicisti Stefano Teani e Valentina Ciardelli proporranno all'ascolto un repertorio vivace, capace di spaziare da Giacomo Puccini a Frank Zappa.

Si inizia con l'Elegia in re minore e Tarantella di Giovanni Bottesini (1821 – 1889) per passare all'ascolto di una fantasia sulla Tosca, O Scarpia, avanti a Dio!, firmata dalla stessa Valentina Ciardelli. Il concerto proseguirà con un classico di Frank Zappa (1940 – 1993), Blessed relief, e con un brano scritto da Stefano Teani, Father Giacomo. Infine i due musicisti chiuderanno con un intermezzo dalla Manon Lescaut di Giacomo Puccini (1858 – 1924). Numerosi gli omaggi e i riferimenti al compositore lucchese in un concerto che cade precisamente nel giorno della sua nascita.

Al termine del concerto sarà offerto un brindisi di auguri natalizi. I presenti che lo vorranno potranno iscriversi ad Animando sostenendone, così, le iniziative. Per partecipare è necessario l’acquisto dei biglietti, al costo simbolico di 5 euro, al link: https://oooh.events/evento/concerto-di-natale-biglietti/

Chi non avesse dimestichezza con la biglietteria on line può prenotarsi via mail a segreteria@animandolucca.it, indicando i nominativi dei partecipanti e un numero di cellulare di riferimento: ritirerà il biglietto in loco a costo intero. La biglietteria al Real Collegio sarà aperta un'ora prima del concerto.