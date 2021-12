Cultura e spettacolo



Conferenza online sulla patriota Enrichetta Di Lorenzo

martedì, 14 dicembre 2021, 11:44

Si svolgerà giovedì, 16 dicembre, l'ultima conferenza on line del 2021 del ciclo "Sorelle d'Italia: Anita e le altre" promosso dal Museo del Risorgimento di Lucca in collaborazione con il Comitato Lucchese per la promozione dei valori risorgimentali.

L'appuntamento, intitolato "Amore e Rivoluzione", è dedicato ad Enrichetta Di Lorenzo, patriota dell'epoca risorgimentale.

A introdurre la conferenza sarà il professor Luciano Luciani, responsabile scientifico del Museo del Risorgimento di Lucca e coordinatore dell'iniziativa, che presenterà la straordinaria figura di Enrichetta Di Lorenzo.

Seguirà l'esposizione di Laura Guidi, docente di Storia contemporanea e di Storia di genere all'Università degli Studi di Napoli Federico II. Nel suo intervento illustrerà il carattere rivoluzionario di una donna coraggiosa ed eroica che si sacrificò insieme al marito Carlo Pisacane per l'unificazione nazionale: un impegno che il cospiratore e comandante dei "Trecento di Sapri" Pisacane pagò con la vita ed Enrichetta con l'emarginazione e l'oblio.

Come di consueto, la conferenza sarà in modalità online e, al fine di garantire una maggiore partecipazione, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Provincia, a partire dalle 16 di giovedì 16 dicembre (www.facebook.com/ProvinciadiLucca ).

Per informazioni si può inviare una mail all'indirizzo: museorisorgimento@provincia.lucca.it