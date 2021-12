Cultura e spettacolo



Convegno e mostra documentaria all'archivio di stato di Lucca

martedì, 7 dicembre 2021, 08:46

Venerdì 10 dicembre inaugura la mostra “Sanità e infanzia abbandonata a Lucca tra XIX e XX secolo” all’Archivio di Stato di Lucca, presso la sede del Complesso degli Ex Macelli, esposti importanti e curiosi documenti dell'archivio dei Regi Spedali e Ospizi di Lucca (XIX-XX secolo).

La mostra, con il patrocinio del comune di Lucca, curata dalla Dr.ssa Michela Molitierno, ripercorre la storia della sanità lucchese attraverso documenti e fotografie dell'archivio dei Regi Spedali e Ospizi di Lucca dalla prima metà del XIX secolo fino al 1985.

Saranno esposte opere di carattere documentario relativo a risorse umane e situazione finanziaria dell’ente, di particolare interesse è la parte relativa alla costruzione del nuovo ospedale che va dagli anni ’30 del Novecento fino agli anni ’60. Qui si conservano piante e planimetrie oltre a vari progetti e disegni. Sono presenti, inoltre, depliant per l’acquisto di macchinari e fotografie dei locali ospedalieri.

Una sezione sarà dedicata alla documentazione di cartelle cliniche, registri di spedalità e tutta la parte relativa alla gestione degli ospizi che comprendono anche il brefotrofio - con registri di legittimi ed esposti, certificati di nascita e movimento e registri delle madri occulte e nutrici.

Tutto il progetto di inventariazione è stato possibile grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Il fondo Regi Spedali e ospizi (poi Ospedale Generale Provinciale) di Lucca è un archivio ospedaliero di grande rilevanza sia per la storia della sanità lucchese (e in più in generale del territorio dell'intera provincia di Lucca), sia per gli studi di storia dell'infanzia e della marginalità, dato il cospicuo nucleo di documenti relativi al brefotrofio. Esso è inoltre collegato all'archivio dello Spedale di San Luca della Misericordia, che nel 1808 fu inglobato nei Regi Spedali e ospizi.

Gli esiti del lavoro svolto saranno presentati e discussi nell'ambito del convegno venerdì 10 dicembre alle ore 9.30, a cui parteciperanno, oltre alla curatrice dell'inventario, Elisabetta Reale (Direttore ICAR), Federico Valacchi (Università di Macerata), Michele Di Sivo e Maria Francesca Stamuli (Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana), Raffaele Domenici (Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca). La partecipazione al convegno è libera e gratuita, sino ad esaurimento posti (40 posti).

La mostra invece sarà visitabile gratuitamente nel pomeriggio con due visite guidate, una alle ore 14.30 e una alle 15.30.

La mostra resterà aperta al pubblico anche venerdì 17 dicembre, e poi tutti i venerdì di gennaio dalle ore 11:15 alle ore 12:15 su prenotazione.

La mostra/convegno “Sanità e infanzia abbandonata a Lucca tra XIX e XX secolo” avrà un momento ludico venerdì alle ore 15.30, con il laboratorio “GIOCARE IN ARCHIVIO” a cura di Lucca Crea in collaborazione con LudoLega Lucchese.

Un modo per far avvicinare anche i bambini ad un luogo lontano dalla nostra quotidianità, un’esperienza per vivere il mondo dei manoscritti e della documentazione storica attraverso il gioco.

LudoLega farà giocare i bambini con il nuovissimo Codex Naturalis, un gioco di successo dove i bambini avranno come obiettivo quello di comporre un manoscritto!

Il laboratorio è ad ingresso libero, senza prenotazione fino a esaurimento posti (20)

Per prenotare telefonare al n. 0583 491465 dal lunedì al mercoledì (ore 8-12), e al n. 0583 955909 il giovedì e il venerdì (ore 8-12).