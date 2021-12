Conversando di Paolo Biagetti, dal dietro le quinte della mostra al dialogo tra le generazioni

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 1 dicembre 2021, 13:14

“Il sole dell'Italia brilla su Bruxelles”: con queste parole dell'ambasciatore italiano a Bruxelles, S.E. Francesco Genuardi, ha salutato il restauro della targa dedicata a Giacomo Puccini sulla facciata dell'edificio che lo ospitò negli ultimi giorni della sua vita

mercoledì, 1 dicembre 2021, 12:50

Dopo il concerto dedicato alle donne afgnane con Mashal Arman & the afghan project, il Teatro del Giglio ospita il secondo appuntamento dei Lucca Puccini Days 2021 - il mese dedicato a Giacomo Puccini –, le Fantasie Pucciniane di Valentina Ciardelli e Stefano Teani

mercoledì, 1 dicembre 2021, 12:18

Sabato 4 dicembre parteciperà e interverrà anche il premio Nobel per la pace Adolfo Perez Esquivel su "la testimonianza di fratel Arturo Paoli e il magistero pastorale di papa Francesco" nell'ambito dell'appuntamento per i 10 anni del Fondo Paoli, a partire dalle ore 17 al Palazzo delle Esposizioni (in piazza...

mercoledì, 1 dicembre 2021, 09:31

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto

martedì, 30 novembre 2021, 16:51

Il rapporto tra le donne e la musica nel Risorgimento: questo è il tema che viene trattato nella conferenza online in programma giovedì 2 dicembre a partire dalle 15.30

martedì, 30 novembre 2021, 16:48

Mercoledì 1° dicembre alle ore 21 al Teatro del Giglio per la prima volta in Italia Mashal Arman & the afghan project per un concerto dedicato alle donne afgane