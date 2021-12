Cultura e spettacolo



Cosetta Gigli entra a "The Voice Senior" nel team di Orietta Berti

sabato, 4 dicembre 2021, 16:03

di barbara ghiselli

Cosetta Gigli, soprano lucchese molto apprezzato, ha superato le Blind Auditions nella puntata di "The Voice Senior 2021" andata in onda, ieri sera, in prima serata su rai 1 ed è entrata a far parte del gruppo di Orietta Berti.

Nella clip della trasmissione si è presentata così: "Mi chiamo Cosetta Gigli, ho 61 anni e vivo a Lucca. Mi sono appassionata all'operetta sin da giovanissima perché è un genere che ha delle bellissime melodie e fa parte della nostra tradizione; proprio per questo nel 1994 ho fondato una compagnia chiamata "L'allegra operetta". La mia professione è quella d'insegnante in una scuola media. Partecipo a "The Voice Senior" per far conoscere il genere dell'operetta che è stato un po' dimenticato e che spero invece il pubblico inizi ad amare dato che è anche molto divertente".

Come ha ricordato la presentatrice Antonella Clerici, Cosetta Gigli è detta "la regina dell'operetta", e, anche con la professione di insegnante, ha cercato di trasmettere ai ragazzi l'amore per questo genere. La splendida voce di Cosetta Gigli ha incantato il pubblico della trasmissione con la canzone "Tu che m'hai preso il cuor" di Franz Lehar e sia Clementino che Orietta Berti si sono prenotati per averla nella loro squadra, lei ha scelto di entrare nel team della cantante emiliana, ritenendola tra i coach la figura più adatta al suo stile musicale.

La sua voce ha comunque colpito anche Gigi D'Alessio e Loredana Bertè, infatti alla fine tutti e quattro i coach le hanno chiesto un bis con il brano "Memory" tratto del celebre musical Cats, canzone solitamente interpretata da Barbra Streisand ; Cosetta, ha sbalordito tutti, per la seconda volta, eseguendola perfettamente.