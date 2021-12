Cultura e spettacolo



Dieci anni fa moriva Maria Eletta Martini, i suoi interventi in un libro della Camera

lunedì, 27 dicembre 2021, 10:59

Il 29 dicembre del 2011 si spegneva Maria Eletta Martini, una delle figure politiche più rilevanti della storia italiana del novecento. A 10 anni dalla sua scomparsa, la Camera dei Deputati ha pubblicato un volume che contiene i suoi interventi più importanti in Parlamento e in altre sedi pubbliche.



Il volume è edito dalla Camera dei Deputati e conta sulla presentazione di Ettore Rosato, la prefazione di Rosy Bindi, uno scritto di Giorgio Vecchio intitolato "Una donna protagonista nelle istituzioni e nella società". La postfazione è curata da Emanuele Rossi, professore alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e presidente del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca dedicato a Maria Eletta Martini, intitolata "Un'eredità sussidiaria: Maria Eletta Martini e la legislazione sul Terzo settore in Italia".



Vasta la rosa delle questioni e dei temi su cui si concentra il pensiero di Maria Eletta Martini nei testi riportati: dal diritto di famiglia al divorzio, dall'obiezione di coscienza alla riforma sanitaria, dalla legge sul volontariato alla condizione femminile, passando per i commenti su fatti di cronaca e di attualità particolarmente importanti per la vita civile e politica del nostro Paese nel corso degli anni '70, '80 e '90.



Marie Eletta Martini verrà ricordata nel corso di una Messa che si terrà mercoledì 29 dicembre alle 18 nella Chiesa di San Marco a Lucca.