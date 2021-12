Dove sono le donne?, di e con Michela Murgia inaugura la stagione di prosa 2021-2022

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 14 dicembre 2021, 14:17

I video prodotti da The Lands of Giacomo Puccini per rilanciare il turismo del territorio sono stati presentati questa mattina in Corte Campana da Rodolfo Pasquini, amministratore unico di Lucca Promos

martedì, 14 dicembre 2021, 12:32

Una narrazione immaginaria per ricucire il proprio passato e proteggere l’eredità dei guerrieri Muanmutapas e Zulos, antichi popoli del Mozambico

martedì, 14 dicembre 2021, 11:44

Si svolgerà giovedì, 16 dicembre, l'ultima conferenza on line del 2021 del ciclo "Sorelle d'Italia: Anita e le altre" promosso dal Museo del Risorgimento di Lucca in collaborazione con il Comitato Lucchese per la promozione dei valori risorgimentali

martedì, 14 dicembre 2021, 11:41

Arriva a Porcari “L’Oro di Lucca”, l’ultimo libro del giornalista, storico e scrittore lucchese Paolo Bottari, che tanto successo sta riscuotendo nel suo tour di presentazioni in Lucchesia

lunedì, 13 dicembre 2021, 12:52

La programmazione di Ezechiele a Lucca di questa settimana prevede al cinema Astra martedì 14 la proiezione del film Il buco di Michelangelo Frammartino, Premio speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia 2021. Mercoledì 15 invece, all'Auditorium del Palazzo delle Esposizioni in Piazza San Martino, proiezione del film S.O.B.

lunedì, 13 dicembre 2021, 12:23

Non poteva concludersi in modo migliore il C'mon feel the noize, la scommessa vinta dal team WØM Fest che il 10 e l'11 dicembre ha portato al Foro Boario di Lucca circa mille persone da tutta la Toscana, registrando il tutto esaurito in entrambe le serate