Cultura e spettacolo



Fiamma Nola e Marianna Giulio si aggiudicano la borsa di studio Fidapa

lunedì, 6 dicembre 2021, 15:40

La flautista Fiamma Nola e il soprano Marianna Giulio sono le vincitrici, ex aequo, del Premio "Vittoria Alata - Marianna Bottini" per il 2021. Giunto alla dodicesima edizione, il premio è promosso da FIDAPA (Federazione Italiana donne arti professioni e affari B.P.W. Italy) di Lucca ed è intitolato all'insigne musicista dell'Ottocento Marianna Bottini, compositrice e membro onorario della prestigiosa Accademia Filarmonica di Bologna. La commissione giudicatrice era composta dal direttore del "Boccherini", GianPaolo Mazzoli, e dai docenti Fulvio Pietramala e Paolo Ardinghi.

«Sono onorata di consegnare questo riconoscimento - ha dichiarato Emiliana Martinelli, presidente di Fidapa sezione Lucca - per valorizzare e incentivare le studentesse dell'Istituto musicale Boccherini con il quale la nostra sezione collabora da più di vent'anni, grazie a un protocollo d'intesa. La nostra associazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari e, in particolare con questo premio, vogliamo sostenere coloro che saranno impegnate in una futura carriera in ambito musicale».

«A nome dell'Istituto – ha commentato GianPaolo Mazzoli, direttore dell'ISSM "Boccherini" - ringrazio la Fidapa per la costanza e l'attenzione con cui in questi anni si è impegnata a favore dei nostri allievi. Le borse di studio rappresentano un contributo importante per i ragazzi che le ottengono e un ulteriore motivo di attrattività per il nostro istituto, sempre più capace di creare una rete di collaborazioni sul territorio».

Fiamma Nola, allieva del M° Mario Carbotta, è iscritta al terzo anno del corso Accademico di primo livello e recentemente è stata ammessa al corso di formazione orchestrale della Fondazione Festival Pucciniano. Marianna Giulio, allieva del M° Giovanni Dagnino, nei mesi scorsi ha interpretato Musetta nell'ambito delle Cartoline pucciniane del Teatro del Giglio e vanta nel curriculum anche un invito al Teatro Nazionale dell'Operetta e del Musical «Ion Dacian» di Bucarest. Le due giovani si esibiranno sabato 11 dicembre alle ore 18 all'auditorium dell'Istituto, in occasione del concerto di Natale. Il concerto è a ingresso gratuito.