Funky e jazz per le strade di Lucca il 23 dicembre grazie alla Large Street Band organizzata dall'Istituto Jam Academy

martedì, 21 dicembre 2021, 15:25

Musica a Natale in città: giovedì 23 dicembre dalle 21,30 alle 23, in concomitanza con l'apertura straordinaria dei negozi nel periodo natalizio, la Large Street Band, formata in parte da docenti dell'Istituto Jam Academy di Lucca (https://www.centromusicajam.it) suonerà per le strade del centro storico. L'evento è inserito nel calendario "Vivi Lucca 2021", con il patrocinio e il contributo del Comune di Lucca.

Modellata sullo stile delle grandi street band americane, la Large Street Band riesce ad andare ben oltre il repertorio bandistico classico grazie all'accompagnamento coreografico che caratterizza ogni brano. L'impeto travolgente del Funky sapientemente miscelato al Jazz sono un vortice di emozioni per il pubblico presente.

La Large Street Band spazia dal vortice adrenalinico del rocknroll al twist e al boogie woogie, alternando la magica atmosfera dello swing e miscelando il funky al jazz senza tralasciare una vena latina costante. Nuove coinvolgenti sonorità in costante mutamento semplici intuizioni che trasformano il suono in un gioco capace di ammaliare e divertire il pubblico parte integrante dello spettacolo che talvolta può diventare un po' goliardico e irriverente grazie ad intuizioni comiche e sketch improvvisati.

All'indirizzo www.centromusicajam.it/jam-academy-organizza-un-concerto-itinerante-per-le-strade-di-lucca-large-street-band tutte le informazioni sull'evento.

Contatti: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, https://www.centromusicajam.it/ .