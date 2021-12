Cultura e spettacolo



‘’GaviArtemisia’’: mostra al Real Collegio di Lucca

giovedì, 2 dicembre 2021, 13:47

L’Associazione Culturale Il gabbiano, attiva nella provincia di Pisa e spesso anche in Toscana da oltre 30 anni, è lieta di presentare domenica 5 dicembre l’evento ‘GaviArtemisia’: una mostra delle fotografie di Fabrizio Gatta realizzate per Aism Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che saranno esposte all’interno del Real Collegio e una mostra antologica della pittrice Paola Pasqualetti in arte Gavia, che ripercorre il suo percorso artistico.

Gavia, che ha iniziato a dipingere fin da bambina, ha esposto dai primi anni ’90 in numerose collettive e personali sia in Italia che all’estero, ottenendo importanti premi e riconoscimenti per la sua pittura che ha per soggetti incanti, estasi, attese. I suoi acquerelli, rarefatti come visioni, sono ‘sospiri d’acqua bagnati di colore, sospiri disciolti in un languore di culla’. I suoi olii sono ricchi di colori puri, saturi e immaginifici. Il linguaggio della sua pittura è quello di una bellezza assoluta, colta istintivamente, una pittura senza disegno, onirica e mutevole. Il percorso espositivo, ideato e curato da Stefano Benedetti, immerge la bellezza vibrante dei suoi molteplici soggetti nella prestigiosa location del Real Collegio. La delicatezza dei dipinti di Gavia è stata abilmente interpretata nella locandina dell’evento realizzata da Laura Fabbri, illustratrice che collabora da diversi anni con l’Associazione Il Gabbiano e con note case editrici.

L’esposizione è arricchita da una perfomance teatrale, un monologo recitato dall’attrice Daniela Bertini, dedicato alla pittrice Artemisia Gentileschi, famosa per aver realizzato, tra gli altri, il dipinto ‘Giuditta che decapita Oloferne‘ (1612), sul quale si basa l’intervento artistico per mettere in evidenza le sue grandi capacità artistiche, la sua vita, il processo per la violenza subita da Agostino Tassi e la sua rinascita come pittrice. Il testo del monologo, originale, è stato scritto da Annick Emdin, scrittrice e giovane promessa della drammaturgia italiana, e da Stefano Benedetti, curatore di rubriche letterarie. E’ prevista inoltre una performance musicale del giovane musicista Arion Daci, al violoncello.

Momento clou dell’evento sarà la presentazione del libro autobiografico di Gavia, realizzato a mano, in copie limitate, legato alla campagna raccolta fondi AISM. Un piccolo scrigno prezioso fatto d’ arte, di delicatezza, di parole, di ricordi e immagini.

Sarà presente una postazione in cui poter ricevere informazioni sull’AISM. La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. Grazie ai trattamenti e ai progressi della ricerca, le persone con sclerosi multipla possono mantenere una buona qualità di vita. L’Associazione AISM si occupa di prevenzione, informazioni, assistenza, con volontari e servizi specialistici, che hanno necessità di sostegno economico.

L’evento è a ingresso libero, nel rispetto delle norme anti covid, e ci si aspetta una grande partecipazione proprio per il valore sociale della Mostra AISM e artistico dell’esposizione di Gavia e della perfomance teatrale. La cornice del Real Collegio, prestigiosa location, con il Chiostro di Santa Caterina e la Sala del Capitolo, conferisce ancora più valore all’evento, che ha ricevuto il patrocinio del comune di Lucca.

Programma :

- apertura mostra : Dalle a 15.00 alle 19.00

- orario pèrfomances dalle 16 alle 17.30

Ingresso dal Chiostro di Santa Caterina, Via della Cavallerizza

Si consiglia la prenotazione poiché l’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti: associazioneilgabbiano1969@gmail.com tel. 3470341330