Gli Italian Harmonists protagonisti dei 'Puccini Days 2021'

venerdì, 3 dicembre 2021, 09:15

Direttamente dal Coro del Teatro alla Scala, con un concerto dedicato a Enrico Caruso, arrivano gli Italian Harmonists per l’edizione 2021 dei Lucca Puccini Days, il mese dedicato a Giacomo Puccini: l’appuntamento è al Teatro del Giglio domenica 5 dicembre alle ore 17.00. Andrea Semeraro (tenore), Jader Costa (pianoforte), Giorgio Tiboni (tenore), Luca Di Gioia (tenore), Michele Mauro (tenore), Sandro Chiri (basso) sono gli Italian Harmonists che ci condurranno nella vita del grande Maestro Enrico Caruso nei 100 anni dalla scomparsa, icona dell'Italia, dell'opera lirica e di Puccini nel mondo, attraverso introduzioni biografiche e curiosi aneddoti… Ad esempio, la scoperta nel 1989 dell’asteroide 37573 dedicato al grande tenore, da cui il titolo dello spettacolo.

Il progetto di riproporre ai giorni nostri un quintetto di voci maschili armonizzate, accompagnate dal pianoforte, nasce nel 2003 sull'onda di una felice intuizione di Andrea Semeraro; l'entusiasmo prodotto dalle armonizzazioni e dallo stile interpretativo dei berlinesi “Comedian Harmonists” (gruppo vocale che negli anni '30 ebbe folgorante ma breve carriera internazionale a causa delle leggi razziali che colpirono metà dei suoi componenti) ha trovato “terreno fertile” anche in altri amici e colleghi del Teatro alla Scala, e in breve tempo il contagio è stato totale. Dopo un avvio artistico che si proponeva come ri-evidenziazione musicale e stilistica dei grandi successi dei capostipiti tedeschi, gli “Italian Harmonists” (il nome scelto ha voluto rappresentare un chiaro omaggio) decidono di estendere il proprio repertorio rivisitando alcune tra le più belle canzoni italiane che, a cavallo tra i '30 e i '50, hanno reso memorabili “gli anni della radio”, e questo grazie soprattutto alle indiscutibili capacità di musicista ed arrangiatore del pianista Jader Costa.

Da quel momento in poi, a testimonianza sempre di più evidente della eccellenza artistica del progetto, l'attività del gruppo è un susseguirsi di successi e gratificazioni: l'incisione del primo disco (“Quando la radio...”), l'assegnazione del “Premio Carosone 2007” (grazie a una personale rilettura del classico “Tre numeri al Lotto”, eseguita all'Arena Flegrea di Napoli il 21 settembre) e una memorabile esibizione al glorioso “Teatro Derby” di Milano, storico palcoscenico del panorama teatral-musicale milanese. Siamo sulla strada giusta, e nel 2008 il gruppo varca la soglia della Sala A di Via Asiago in Roma per eseguire in diretta su RAI Radio3 l'intero spettacolo “Quando la Radio…” per “Radio3 Suite”, il cui successo procura l'invito a replicare presso la Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, in occasione de “I Concerti del Quirinale”, sempre con diretta radiofonica su RAI Radio3 e ulteriore contemporanea diffusione su circuito Euroradio. Negli anni a seguire l'attività concertistica porta il gruppo ad esibirsi in diverse città e province d'Italia (Bolzano, Trapani, Cremona, Messina, Savona, Palermo, Trieste, Torino, Ravenna, Pavia) senza dimenticare, ovviamente, Milano, dove con orgoglio si ricorda il “sold out” nel tempio del jazz: il BLUE NOTE, con una memorabile serata nell'Aprile 2011. Presenze significative anche nell'ambito di congressi e conventions come, ad esempio, la partecipazione al BEA (Best Events Awards) 2012 presso la sede milanese del Sole24Ore. Nel 2013 un prestigioso riconoscimento: la medaglia d'argento della Regione Lombardia, “Per aver saputo conciliare ironia teatrale e duttilità vocale con il rigore tecnico e la scrupolosa preparazione, realizzando un progetto musicale che da quasi 10 anni continua ad affermarsi come unico nel proprio genere". Il 2016 è l'anno della svolta artistica e musicale: una sfida vocale impegnativa, fatta di brani tratti dal repertorio lirico/sinfonico, eseguiti sempre con l'ausilio delle sole voci e del pianoforte. I grandi autori classici, romantici e moderni, quali Boccherini, Rossini, Schubert, Verdi, Brahms e Puccini, le grandi pagine liederistiche, gli intermezzi, le ouverture e i brani più suggestivi delle opere più famose, trovano oggi posto nel nuovo “Classicheggiando”.

Anche per l’edizione 2021, i Lucca Puccini Days sono frutto della collaborazione tra Comune di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini e Teatro del Giglio, e realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e i patrocini di MIC – Ministero della Cultura e Regione Toscana.

§§§

domenica 5 dicembre ore 17 | Teatro del Giglio

Italian Harmonist - "37573 Enricocaruso"

La danza, Il rimprovero, La promessa, Largo al Factotum! (G. Rossini)

Romanza di Tosti (tratta dal repertorio di Caruso)

Una furtiva lagrima (G. Donizetti)

O Lola ch’ai di latti la cammisa (Siciliana da Cavalleria rusticana)

Vesti la giubba (R. Leoncavallo)

Vecchia zimarra (G. Puccini)

Recondita armonia (G. Puccini)

Ch’ella mi creda (G. Puccini)

Sogno d’or (G. Puccini)

Intermezzo Manon Lescaut (G. Puccini)

Avete torto!... Firenze è come un albero fiorito (G. Puccini)

Caruso (L. Dalla, armonizzazione originale per 5 voci)

Voglio vivere così (G. D'Anzi e T. Manlio)

§§§

PREZZI BIGLIETTI

Platea e palchi centrali: intero € 12,00 - ridotto € 10,00 - Cral e giovani under 30 € 7,00

Galleria e palchi laterali: intero: € 10,00 - ridotto € 7,00 - Cral e giovani under 30 € 5,00

Loggione € 5,00



I biglietti sono acquistabili in biglietteria o su TicketOne.it. La Biglietteria del Teatro del Giglio è aperta nei seguenti orari: il martedì dalle 10.30 alle 13.00 e dal mercoledì al sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00.

Per informazioni, consultare il sito internet www.teatrodelgiglio.ito contattare la Biglietteria al numero di telefono 0583 465320(in orario di apertura al pubblico) e per email all’indirizzo biglietteria@teatrodelgiglio.it.