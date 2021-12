Cultura e spettacolo



I pittori della luce a Lucca

giovedì, 2 dicembre 2021, 13:52

Dall'8 dicembre Lucca ospiterà una mostra impossibile, capace di raccontare attraverso i capolavori del Seicento il ruolo della luce nella pittura da Caravaggio, il primo regista della storia dell’arte, fino a Pietro Paolini, protagonista lucchese delle più importanti tematiche estetiche della nuova scuola naturalistica.



Caravaggio è così grande perché tutto, nei suoi dipinti, dalla luce al taglio della composizione, fa pensare a un’arte che riconosciamo, a un calco di sensibilità ed esperienze che non sono quelle del Seicento ma quelle di ogni secolo in cui sia stato presente e centrale l’uomo. Paolini ne riprende la luce dai toni caldi che illumina le scene prevalentemente invase da soggetti del popolo nelle medesime ambientazioni di Caravaggio. In mostra, più di 100 opere provenienti dai principali musei italiani e esteri oltre che da prestigiose collezioni private e internazionali. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con ultimo ingressoun’ora prima della chiusura.



Costo biglietti: intero 12 €, ridotto 10 € (under 18, over 65, studenti universitari, gruppi da 10 a 20 persone), scuole 6 €, famiglie (1 o 2 adulti + ragazzi dai 7 ai 19 anni = adulto 10€ + figlio 6€, gratuito fino a 6 anni). Info e biglietteria: lucca@contemplazioni.it